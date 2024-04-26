إدارة الطيران الفيدرالية تحقق في واقعة ظهور صحن فضائي بنيويورك (فيديو)
أثار الواقعة الغامضة "صحن طائر" التي تم رصده في أجواء ولاية نيويورك الأمريكية حيرة الكثير من الخبراء، مما دفع السلطات الأمريكية لفتح تحقيق عاجل في الحادثة الغامضة.
وكلفت إدارة الطيران الفيدرالية فريقا مختصا للبحث والتقصي بخصوص الحادثة.
أشخاص آخرون رصدوا الحادث
وكانت رحلة طيران فوق مطار لاغوارديا، سجلت مقطع فيديو “للصحن الطائر” الذي التقطته من نافذة مقعدها وأرسلته إلى إدارة الطيران الفيدرالية عبر البريد الإلكتروني.
وقالت ميشيل رييس التي سجلت الفديو، لموقع "نيوز نايشن "أول شيء فعلته هو إرسال بريد إلكتروني إلى إدارة الطيران الفيدرالية لإعلامهم بما رأيته، ربما كان ذلك خطرا على السلامة، لكن لسوء الحظ لم أتلق ردا منهم".
وأضافت "أن شخصا آخر على متن الطائرة رأى الجسم الطائر وأصيب بالذهول".
شركة لتحليل الأجسام الغامضة تحقق في الحادثة
و بحسب وصحيفة نيويورك بوست الأمريكية " قال مسؤول في إدارة الطيران الفيدرالية،، إن الوكالة ليس لديها تقارير من الطيارين حول الحادث الغامض.
وقام مدير شركة لتحليل الاجسام الغامضة شبكة "يو أف أو ميتشول" ة" توماس ويرتمان، بولاية أوهايو، بمراجعة اللقطات المتداولة، مؤكدا أن الجسم كان يتحرك على ارتفاع 2500 قدم تقريبا، وكان "قريبا نسبيا" من الطائرة.
وتابع “ أن ارتفاع الجسم وشكله وموقعه بالقرب من مسار رحلة تجارية رئيسي، يجعله من المستبعد أن يكون مروحية أو طائرة بدون طيار أو طائرة عسكرية”.
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