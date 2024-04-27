وعدها بالزواج، حبس متهم بهتك عرض فتاة في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر حبس متهم بهتك عرض فتاة في مدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بعرض الفتاة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغا يفيد باتهام شاب 20 سنة بهتك عرض فتاة 15 سنة بالمرحلة الإعدادية، وعاشرها معاشرة الأزواج،بعد إيهامها بالزواج منها في الفترة المقبلة لكنه تهرب منها ورفض الزواج منها فابلغت اسرتها التي توجهت علي الفور بتحرير محضر ضد الشاب بانه استدرج ابنتهم الي شقته بعد خداعها واوهمها بالزواج، وهتك عرضها.

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عقوبة هتك العرض

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

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