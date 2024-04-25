هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد برنامج الليسانس بالإنجليزية والفرنسية بحقوق عين شمس

قرر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد باعتماد برنامج الليسانس فى الحقوق باللغة الإنجليزية، وبرنامج الليسانس في الحقوق باللغة الفرنسية اللذين تقدمهما كلية الحقوق جامعة عين شمس.

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس علي الوصول إلى أقصى معايير الجودة بالجامعة وتتويجا لجهود كبيرة منظمة.

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد البرنامجين الإنجليزي والفرنسي بكلية الحقوق عين شمس

وكان وفد الهيئة القومية قد زار الكلية خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من ديسمبر لعام ۲۰۲۳ لفحص وثائق البرنامجين وتقييم نظم التدريس والامتحانات والإمكانات المادية والبشرية، وذلك توطئة للنظر في اعتمادهما في ذات الوقت وبقوة متانة التعليم القانونى الرصين الذي تقدمه الكلية بوصفها إحدى أهم قلاع التعليم القانوني المتميز محليا وإقليميا وعالميا، وذلك بفضل عراقة أعضاء كادرها التدريسي والإدارى وتميز طلابها وخريجيها، وشراكتها القوية مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وجامعات ومؤسسات عالمية مرموقة.

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وتقدم الدكتور محمد صافی، عميد الكلية، بخالص التهنئة والشكر للوكلاء، ومستشارة الكلية لشئون الجودة، ومدير وحدة الجودة ونوابه، وفرق عمل الجودة وجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين والطلاب والخريجين.

وفي سياق آخر اختتم البرنامج التدريبي لطلاب الدراسات العليا بقسم - اللغة الإنجليزية - جامعة عين شمس على الترجمة التحريرية بالتعاون مع قسم الترجمة التحريرية، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

يأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة عين شمس “ممثلة في كلية الألسن” والأمم المتحدة “ممثلة في إدارة الجمعية العامة وتنظيم المؤتمرات”.

ختام برنامج تدريبي لطلاب الدراسات العليا بألسن عين شمس

وتحت رعاية سلوى رشاد- عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس - وإشراف أشرف عطية - وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وبدأ البرنامج التدريبي في شهر أكتوبر 2023 واستمر حتى إبريل 2024، تدرب خلالها الطلاب (20 متدرب من قسم اللغة الإنجليزية) على مختلف الاستراتيجيات المتبعة في الترجمة التحريرية بالمنظمات الدولية ولاسيمًا في الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، إضافة إلى تأهيل الطلاب لدخول الامتحان الدولي التنافسي الذي تنظمه الأمم المتحدة في الترجمة التحريرية لاختيار مترجمين بمكاتبها المختلفة حول العالم وأجرى التدريب من الجانب الأممي محمد أكمضان رئيس قسم الترجمة التحريرية في جنيف.