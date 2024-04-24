المروحة السقف بـ 2500 جنيه، أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

أكد وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة أن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حالة من انخفاض الأسعار وركود جزئي.

الوقت الحالي هو الأنسب لشراء جميع الاجهزة الكهربائية

وأضاف أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء جميع الأجهزة الكهربائية، نتيجة انتظام شركات الاجهزة الكهربائية في توريد البضائع، الأمر الذي أدي إلى زيادة في المعروض والبيع بأسعار الشركات الرسمية والقضاء علي ظاهرة الأوفر برايس.

وافي أبو سمرة ، فيتو

الفترة القادمة ستشهد انخفاضات جديدة في أسعار الأجهزة الكهربائية

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تراجع من بعض الشركات والمصانع التي لم تقم بخفض الأسعار.

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شركات صناعة الأجهزة الكهربائية ستقوم بعرض خططها المستقبلية

وأوضح أبو سمرة، أن شركات صناعة الأجهزة الكهربائية ستقوم بعرض خططها المستقبلية حول نسب الانخفاض المتوقعة، مشيرًا إلى وجود حالة ارتياح لدي المواطنين بخصوص الانخفاضات الأخيرة.

أسعار الأجهزة الكهربائية في الفترة الحالية جيدة جدا وفاقت التوقعات في الانخفاض

أكد أبو سمرة في تصريحات له اليوم، أن أسعار الأجهزة في الفترة الحالية جيدة جدا وفاقت التوقعات في الانخفاض، مشيرًا إلى توفر جميع الاصناف التي وصلت إلى الشح في الفترة السابقة .

أسعار التكييفات في الأسواق، فيتو

أسعار التكييفات في الأسواق

وكشف عضو شعبة الأجهزة الكهربائية، عن أسعار بعض الأجهزة الكهربائية حاليًا، حيث يتراوح سعر جهاز التكييف ما بين 20 ألف جنيه إلى 25 ألف للتكيف الحصان ونصف غير موفر للطاقة، بينما سعر جهاز التكييف الموفر للطاقة (الانفرتر) يتراوح ما بين 30 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه.

أسعار المراوح في الأسواق، فيتو

أسعار المراوح في الأسواق

وتتراوح أسعار المراوح السقف ما بين 800 إلى 2500 جنيه المروحة الواحد حسب الماركة، ويترواح سعر المبرد الصحراوي من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه.

أسعار الفريزر الصندوق في الأسواق

أما بالنسبة للفريزرات الصندوق تتراوح بين 7 آلاف جنيه إلى 18 ألف جنيه حسب الحجم والماركة.