الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

المروحة السقف بـ 2500 جنيه، أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق

الأجهزة الكهربائية،
الأجهزة الكهربائية، فيتو

أكد وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة أن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حالة من انخفاض الأسعار وركود جزئي.

 الوقت الحالي هو الأنسب لشراء جميع الاجهزة الكهربائية

وأضاف أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء جميع الأجهزة الكهربائية، نتيجة انتظام شركات الاجهزة الكهربائية في توريد البضائع، الأمر الذي أدي إلى زيادة في المعروض والبيع بأسعار الشركات الرسمية والقضاء علي ظاهرة الأوفر برايس.

وافي أبو سمرة ، فيتو

الفترة القادمة ستشهد انخفاضات جديدة في أسعار الأجهزة الكهربائية

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تراجع من بعض الشركات والمصانع التي لم تقم بخفض الأسعار.

Advertisements

 شركات صناعة الأجهزة الكهربائية ستقوم بعرض خططها المستقبلية

وأوضح أبو سمرة، أن شركات صناعة الأجهزة الكهربائية ستقوم بعرض خططها المستقبلية حول نسب الانخفاض المتوقعة، مشيرًا إلى وجود حالة ارتياح لدي المواطنين بخصوص الانخفاضات الأخيرة.

 أسعار الأجهزة الكهربائية في الفترة الحالية جيدة جدا وفاقت التوقعات في الانخفاض

أكد أبو سمرة في تصريحات له اليوم، أن أسعار الأجهزة في الفترة الحالية جيدة جدا وفاقت التوقعات في الانخفاض، مشيرًا إلى توفر جميع الاصناف التي وصلت إلى الشح في الفترة السابقة .

أسعار التكييفات في الأسواق، فيتو

أسعار التكييفات في الأسواق

وكشف عضو شعبة الأجهزة الكهربائية، عن أسعار بعض الأجهزة الكهربائية حاليًا، حيث يتراوح سعر جهاز التكييف ما بين 20 ألف جنيه إلى 25 ألف للتكيف الحصان ونصف غير موفر للطاقة، بينما سعر جهاز التكييف الموفر للطاقة (الانفرتر) يتراوح ما بين 30 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه.

أسعار المراوح في الأسواق، فيتو

أسعار المراوح في الأسواق

وتتراوح أسعار المراوح السقف ما بين 800 إلى 2500 جنيه المروحة الواحد حسب الماركة، ويترواح سعر المبرد الصحراوي من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه.

txt

شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار انخفضت 10% خلال يومين وتراجع جديد الشهر المقبل (فيديو)

txt

شعبة الأجهزة الكهربائية تطالب بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي

أسعار الفريزر الصندوق في الأسواق

أما بالنسبة للفريزرات الصندوق تتراوح بين 7 آلاف جنيه إلى 18 ألف جنيه حسب الحجم والماركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاجهزة الكهربائية اجهزة الكهربائية أسعار الأجهزة اسعار الاجهزة الكهربائية الاوفر برايس الغرفة التجارية بالجيزة أوفر برايس سوق الأجهزة الكهربائية شعبة الأجهزة الكهربائية شركات الاجهزة الكهربائية سعر التكييف سعر المروحة سعر الفريزر سعر المبرد

مواد متعلقة

شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار انخفضت 10% خلال يومين وتراجع جديد الشهر المقبل (فيديو)

شعبة الأجهزة الكهربائية تزف بشرى سارة للمقبلين على الزواج بشأن انخفاض الأسعار
ads

الأكثر قراءة

ظهور محمد الدرة بجوار والده في خطبته تثير الجدل، والنشطاء يكشفون حقيقة استشهاده

وقف إصدار تصاريح العمل للمصريين في الكويت

مجلس الوزراء السعودى يعلن عن مشروع ضخم جديد بين المملكة ومصر

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

المقاطعة تنتصر، رئيس غرفة بورسعيد: 70% انخفاضا في أسعار الأسماك

وفاة سعيد الشيشيني كابتن الجيل الذهبي للمقاولون العرب

سعر الدولار في السوق السوداء، الأخضر وصل لكام اليوم الأربعاء 24-4-2024

بائعة سمك عن حملة «خليه يعفن»: مفيش حاجة هتنزل (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

من الحب ما قتل، غاص تحت الماء للزواج من حبيبته فمات غرقًا بعد موافقتها (فيديو)

ماتت بعد شهرين، طفلة تخفي عن والديها تعرضها لعضة كلب خوفا من العقاب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، البامية ترتفع لـ 65 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 24-4-2024 بالأسواق

يقترب من 26 ألف دولار، سعر القصدير اليوم الأربعاء 24-4-2024

مؤشر الفضة، حركة التداولات العالمية للمعدن الأبيض صباح اليوم الأربعاء 24-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مع قرب شم النسيم.. أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في السلاسل الغذائية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يناقش "العبادات وأثرها في المجتمع" بملتقى القضايا المعاصرة

تفسير حلم لعب القمار في المنام وعلاقته بالتعدي على حقوق الغير

ما حكم التعاقد على شراء محاصيل من الفلاحين قبل الحصاد؟

المزيد
الجريدة الرسمية