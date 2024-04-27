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الكهرباء تحدد خطوات استعادة شحنة لم تفرغ بالعدادات مسبقة الدفع

عدادات الكهرباء،
عدادات الكهرباء، فيتو

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مصير وجود شحنة للكهرباء على كارت العدادات مسبقة الدفع أو العدادات الكودية ولم تفرغ بالعدادات في حال فقدان الكارت.

خطوات استخراج كارت شحن للعدادات مسبقة الدفع بدل تالف 

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في حال فقدان كارت الكهرباء وبه شحنه لم تفرغ بالعدادات يجب على المواطن القيام بالخطوات التالية:

  • التوجه لشركة الكهرباء التابع لها.
  • تقديم صورة من العداد موضح به رقم العداد.
  • تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليها.
  • دفع قيمة الكارت الجديد طبقا للرسوم المقررة بالشركة وبيتم استخراج كارت جديد وتفعيله وبتسلمه في دقائق معدودة.

خطوات استعادة شحنة على العدادات مسبقة الدفع

وأضافت الوزارة أن كافة عمليات الشحن التي يقوم بها المواطن يتم تسجيلها في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها، وفي حالة ضاع الكارت وبه شحنة لم تفرغ بالعداد بيتم استخراج كارت وعند برمجته يتم تسجيل كل بيانات المواطن وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها وعند تركيب الكارت بالعداد وبه عملية لم تفرغ بالعداد يتم استقبالها بالعداد وتنفذ فورا.

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نصائح التعامل مع مع كارت العدادات بسبب رفض الشحن

وقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدة نصائح للمواطنين عن أسباب رفض كارت العدادات مسبقة الدفع الشحن من ماكينات الدفع السريع فوري وهي كالتالي: 

  • قد يكون بسبب وجود شحنة علي كارت العدادات ولم تفرغ بالعداد ويتم التأكد من ذلك عن طريق المشترك.
  • قد يكون بسبب ضرورة تحديث وتنشيط الكارت ويتم ذلك عن طريق شركة الكهرباء التابع لها المواطن.
  • قد يكون بسبب تلف الكارت وفي تلك الحالة يتم استخراج كارت بدل تالف عن طريق شركة الكهرباء التابع لها المواطن.

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك عقب انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بجداول تخفيف الأحمال لشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

مدة تطبيق جداول تخفيف الأحمال

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء التي كان يتم العمل بها قبل وقف تخفيف الأحمال بشهر رمضان من 11 صباحًا وحتى 5 مساء ولمدة ساعتين على 5 مراحل بخطة تخفيف الأحمال.

وطالبت المصادر المواطنين بالاتصال على الخط الساخن للوزارة بالرقم 121 في حال زيادة مدة قطع الكهرباء عن ساعتين متواصلتين، مشيرة إلى أنه في حال زيادة مدة القطع عن ساعتين ستكون لأسباب خارج خطة تخفيف الأحمال وأبرزها الأعطال أو عمليات الصيانة المختلفة. 

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