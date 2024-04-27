الكهرباء تحدد 3 أسباب لرفض كارت العدادات مسبقة الدفع الشحن من ماكينات الدفع الإلكتروني

قد يفاجأ بعض المواطنين من رفض كارت العدادات مسبقة الدفع الشحن من ماكينات الدفع الإلكتروني «فوري»، وقد يكون ذلك أثناء انقطاع التيار الكهربائي عن الوحدات السكنية بسبب نفاد الرصيد.

نصائح التعامل مع مع كارت العدادات بسبب رفض الشحن

وقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدة نصائح للمواطنين عن أسباب رفض كارت العدادات مسبقة الدفع الشحن من ماكينات الدفع السريع فوري وهي كالتالي:

قد يكون بسبب وجود شحنة علي كارت العدادات ولم تفرغ بالعداد ويتم التأكد من ذلك عن طريق المشترك.

قد يكون بسبب ضرورة تحديث وتنشيط الكارت ويتم ذلك عن طريق شركة الكهرباء التابع لها المواطن.

قد يكون بسبب تلف الكارت وفي تلك الحالة يتم استخراج كارت بدل تالف عن طريق شركة الكهرباء التابع لها المواطن.

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك عقب انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بجداول تخفيف الأحمال لشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

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مدة تطبيق جداول تخفيف الأحمال

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء التي كان يتم العمل بها قبل وقف تخفيف الأحمال بشهر رمضان من 11 صباحًا وحتى 5 مساء ولمدة ساعتين على 5 مراحل بخطة تخفيف الأحمال.

وطالبت المصادر المواطنين بالاتصال علي الخط الساخن للوزارة بالرقم 121 في حال زيادة مدة قطع الكهرباء عن ساعتين متواصلتين، مشيرة الي انه في حال زيادة مدة القطع عن ساعتين ستكون لأسباب خارج خطة تخفيف الأحمال وابرزها الأعطال أو عمليات الصيانة المختلفة.

أسباب تطبيق خطة تخفيف الأحمال على المناطق السكنية فقط

من جانبها قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن خطة تقليل وتخفيف الأحمال يتم تطبيقها على الأحياء السكنية فقط دون المستشفيات والمنشآت الاستراتيجية.

وأضافت الشركة أن مجلس الوزراء قرر عدم تطبيق خطة التخفيف بالمناطق الساحلية أو السياحية خاصة أنه تعتبر أحد مصادر الدخل القومي للدولة المصرية من العملات الأجنبية لخدمة السياحة الخارجية في هذه الأماكن.

أسباب اقتصار خطة تخفيف الأحمال حتى الـ5 مساء

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء وافق على انتهاء خطة تخفيف الأحمال في الـ 5 مساء مراعاة لظروف المواطنين للعودة من أعمالهم اليومية والسماح لطلاب المدارس والجامعات لمراجعة دروسهم اليومية خاصة بعد الطلبات التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى لإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال ساعات المساء للمساح لطلاب بمراجعة دروسهم خاصة في أوقات الامتحانات.