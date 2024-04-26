كيف تتصرف لو عداد الكهرباء قطع التيار عنك بشكل مفاجئ؟

قد يفاجئ بعض المواطنين بقيام العدادات بـ قطع الكهرباء تلقائيا عن المنازل والشقق السكنية ثم تعاود الكهرباء التشغيل تلقائيا مرة آخرى، وقد يتكرر الأمر لعدة مرات.

أسباب فصل عدادات الكهرباء للتيار تلقائيا عن المنازل

وأكدت مصادر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أنه في حال زيادة الأحمال عن 80 أمبير تقوم العدادات بفصل الكهرباء عن الشقق السكنية لمدة 5 دقائق، وفي حالة استمرار زيادة الأحمال الكهربائية على العدادات تعاود فصل الكهرباء لمدة 3 مرات وفي حالة الفصل للمرة الرابعة تفضل العدادات الكهرباء نهائيا عن المنازل أو الشقق السكنية الموجودة بها.

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خطوات التعامل مع العدادات في حالة فصل الكهرباء تلقائيا

وأوضحت المصادر أنه في حال زيادة الأحمال عن 80 أمبير تقوم العدادات بفصل الكهرباء لأول مرة لمدة 10 دقائق كإنذار للمواطن بزيادة الأحمال.

وأشارت المصادر إلى أنه في حالة استمرار زيادة الأحمال تقوم العدادات بفصل الكهرباء في المرة الثانية لمدة نصف ساعة، وفي حال استمرار زيادة الأحمال تقوم العدادات بفصل الكهرباء للمرة الثالثة ولكن بدون عودة، ويجب على المواطن في هذه الحالة الاتصال بصيكة الكهرباء التابع لها لإعادة تشغيل الكهرباء مرة أخرى.

وقالت المصادر إنه في تلك الحالة تقوم شركات الكهرباء بتغيير العداد بعداد أقصي قدرة عداد ثلاثي الأواجة، وذلك بعد تصفية مديونية العداد القديم، وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة والتي تحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق جداول تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء، وذلك عقب انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بجداول تخفيف الأحمال لشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

مدة تطبيق جداول تخفيف الأحمال

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء والتي كان يتم العمل بها قبل وقف تخفيف الأحمال بشهر رمضان من 11 صباحًا وحتى 5 مساء ولمدة ساعتين على 5 مراحل بخطة تخفيف الأحمال.

وطالبت المصادر المواطنين بالاتصال علي الخط الساخن للوزارة بالرقم 121 في حال زيادة مدة قطع الكهرباء عن ساعتين متواصلتين، مشيرة الي انه في حال زيادة مدة القطع عن ساعتين ستكون لأسباب خارج خطة تخفيف الأحمال وابرزها الأعطال أو عمليات الصيانة المختلفة.

أسباب تطبيق خطة تخفيف الأحمال علي المناطق السكنية فقط

ومن جانبها قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن خطة تقليل وتخفيف الأحمال يتم تطبيقها على الأحياء السكنية فقط دون المستشفيات والمنشآت الاستراتيجية.

وأضافت الشركة أن مجلس الوزراء قرر عدم تطبيق خطة تخفيف بالمناطق الساحلية أو السياحية خاصة أنه تعتبر أحد مصادر الدخل القومي للدولة المصرية من العملات الأجنبية لخدمة السياحة الخارجية في هذه الأماكن.

أسباب اقتصار خطة تخفيف الأحمال حتى الـ5 مساء

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء وافق على انتهاء خطة تخفيف الأحمال في الـ 5 مساء مراعاة لظروف المواطنين للعودة من أعمالهم اليومية والسماح لطلاب المدارس والجامعات لمراجعة دروسهم اليومية خاصة بعد الطلبات التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى لإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال ساعات المساء للمساح لطلاب بمراجعة دروسهم خاصة في أوقات الامتحانات.