الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تستجيب لشكاوى المواطنين وتحرر 2152 مخالفة مرورية في الغربية

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو

 شنت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، حملة مكبرة استجابة لشكاوى المواطنين فى محافظة الغربية.

تحرير 1410 مخالفات ملصق إلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة

خطة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بشم النسيم وعيد القيامة

 وتابعت الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أهالى قرية الجميزة بمنطقة السنطة بمحافظة الغربية من قيام سائقى سيارات الأجرة برفع تعريفة الركوب المقررة، وعدم الالتزام بالقواعد المقررة فى هذا الشأن.

 

حملة مكبرة استجابة لشكاوى المواطنين فى محافظة الغربية

 واضطلعت الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة بالمنطقة محل الشكوى لمتابعة التزام سائقي سيارات الأجرة بتعريفة الركوب المقررة حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 2152 مخالفة مرورية. 

Advertisements

وأكدت وزارة الداخلية، استمرار الحملات بالمنطقة محل الشكوى لضبط كافة المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وزارة الداخلية حملة مرورية مديرية أمن الغربية الالتزام بتعريفة الركوب

مواد متعلقة

تحرير 1410 مخالفات ملصق إلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة

خطة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بشم النسيم وعيد القيامة

حالة الطرق اليوم، النشرة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة في أول أيام التوقيت الصيفي

​​​​​​الإفراج بالعفو عن 476 من النزلاء المحكوم عليهم بمناسبة عيد تحرير سيناء

ضبط 2089 قضية صيد مخالف خلال حملة مكبرة على بحيرة البرلس

ضبط تشكيلين عصابيين ارتكبا 20 حادث سرقة دراجات نارية في الفيوم والجيزة

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 65 كيلو حشيش فى بورسعيد ومطروح

نجار ينهى حياة صديقه لتعثره فى سداد ديونه بالشرقية

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بالتوقيت الصيفي والقناة الناقلة

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

دوري أبطال أفريقيا، غيابات بالجملة في الأهلي عن مواجهة مازيمبي

بعد الانخفاضات الأخيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

اتحاد جدة يعلن تفاصيل إصابة بنزيما وكانتي

أفكر في الزواج للمرة الثانية، أبرز تصريحات صابرين بعد خلعها الحجاب

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

جمعة ختام الصوم

منوعات

المزيد

دراسة تكشف سرا جديدًا عن حياة السناجب الحمراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 27-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، السبت 27-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك اليوم السبت 27-4-2024، الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 26-4-2024 في مصر

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحر الشديد في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

ما حكم الوصية بحج الفريضة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية