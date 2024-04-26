الداخلية تستجيب لشكاوى المواطنين وتحرر 2152 مخالفة مرورية في الغربية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، حملة مكبرة استجابة لشكاوى المواطنين فى محافظة الغربية.

وتابعت الأجهزة الأمنية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أهالى قرية الجميزة بمنطقة السنطة بمحافظة الغربية من قيام سائقى سيارات الأجرة برفع تعريفة الركوب المقررة، وعدم الالتزام بالقواعد المقررة فى هذا الشأن.

حملة مكبرة استجابة لشكاوى المواطنين فى محافظة الغربية

واضطلعت الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة بالمنطقة محل الشكوى لمتابعة التزام سائقي سيارات الأجرة بتعريفة الركوب المقررة حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 2152 مخالفة مرورية.

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وأكدت وزارة الداخلية، استمرار الحملات بالمنطقة محل الشكوى لضبط كافة المخالفات.