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أخبار مصر

محافظ القاهرة يشدد على رفع الإشغالات بالألف مسكن

رفع الإشغالات بالألف
رفع الإشغالات بالألف مسكن،فيتو

 شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة المتابعة الدورية لما يتم من أعمال تطوير فى العاصمة والحفاظ عليها، ومنع التعديات أو وجود إشغالات حولها حرصًا على الوجه الحضارى للعاصمة، وما يتم فيها من إنجازات، مع تكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بدء طلاء واجهات عقارات الألف مسكن

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير الألف مسكن

الألف مسكن
 وفى هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية للمنطقة الشرقية بقيادة الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، حملة مكبرة على أحياء المرج، والنزهة، وعين شمس تم خلالها رفع كافة الإشغالات، وإعادة الانضباط للشوارع، كما تم منع تواجد الباعة الجائلين بميدان الألف مسكن.

وأكد محافظ القاهرة وجود رقابة مستمرة لمنطقة ميدان الألف مسكن للحفاظ على ما تم فيه من إعادة تخطيط وتنظيم بعد نقل الموقف القديم وعمل متنزه للمواطنين مكانه.

وأضاف محافظ القاهرة أن  الموقف النموذجى الجديد لسيارات الميكروباص بالألف مسكن خلص المنطقة من الازدحام والتكدس مما سهل المرور، وحركة المواطنين القاطنين بالمنطقة، مشددًا على ضرورة استمرار أعمال المتابعة الدورية للحفاظ على المكان ومنع تواجد أى إشغالات فيه.

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