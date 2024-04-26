مصرع طفلة بطلق ناري طائش أثناء فرح في سوهاج
لقيت طفلة مصرعها إثر إصابتها بطلق نارى طائش أثناء حضورها مع أسرتها حفل زفاف بقرية العتامنة بمركز طما بسوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلة بطلق نارى طائشة أثناء حضورها مع أسرتها حفل زفاف بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز طما بسوهاج إلى محل الواقعة وتبين مصرع طفلة تدعي سمارة م ع ٤ سنوات إثر إصابتها بطلق نارى طائش حال حضورها مع أسرتها حفل زفاف بقرية العتامنة وتم وضع الجثة مشرحة مستشفى طما المركزى.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.
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