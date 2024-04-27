إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي

‏أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة تويوتا أمام نفق الحدادين بطريق القاهرة الاسكندرية الزراعي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم.

حادث مروري بالطريق الزراعي بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة تويوتا أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ ووقوع مصابين وتعطل فى حركة الطريق الزراعى بنها القاهرة.

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اصابة 6اشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

وإنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين إصابة وائل. ن. ع 47 سنة مقيم المنصورة، أحمد. ي. م 16 سنة مقيم المنصورة، أحمد. م. م 23 سنة مقيم المنصورة، محمد.ع. م 43 سنة مقيم المنصورة، عبدالرحمن. أ. ع 21 سنة مقيم المنصورة، حسام. م. ك 21 سنة مقيم المنصورة وتم نقلهم إلى مستشفى قها التخصصى ورفع تلفيات الحادث على جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق الزراعى

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق