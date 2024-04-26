السبت 27 أبريل 2024
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حوادث

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارة بعمود بالطريق الزراعي بأسيوط

محافظة أسيوط، فيتو
محافظة أسيوط، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، مساء اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم وقع لسيارة ميكروباص اصطدمت بعامود إنارة على الطريق الزراعي الغربي بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام ونقل المصابين لتلقي العلاج تحت تصرف النيابة لحين استقرار حالتهم الصحية.

 

اصطدام سيارة بعامود إنارة بمدخل ريفا بأسيوط 

 

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من أهالي مركز أسيوط بوقوع حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة ووجود وفيات ومصاحبين بالطريق الزراعي الغربي بزمام قرية ريفا. 

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3 سيارات إسعاف لنقل المصابين 

 

وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة و3 سيارات إسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة واصطدام  سيارة ميكروباص تحمل رقم "7268 ى ع ا" بعمود إنارة بالقرب من جسر قرية ريفا بالطريق الزراعي بمركز أسيوط. 

 

مصرع شخص وإصابة 8 آخرون في حادث ميكروباص بأسيوط 

 

 أسفر الحادث عن مصرع شخص في العقد الرابع من عمره يدعى أحمد نبيل، وإصابة 8 آخرين بينهم زوجته و"إبراهيم.س"، و"عبدالله.ع"، وعبدالرحمن محمد"، ومصطفى.س" و"كاترين.ش"،  و"حازم.ن"، و"أحمد.محمود " وتنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح من متوسطة إلى خفيفة.

 

إصابة 14 شخصًا فى حادث تصادم على طريق أسيوط الغربى

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تم نقل الجثة والتحفظ عليها بالمستشفى العام لحين استخراج تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة وتصريح بالدفن ونقل المصابين لتلقي العلاج بالمستشفى العام ومستشفى أسيوط الجامعي وتتابع النيابة الحالات لحين استقرار حالتهم الصحية وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتولت النيابة العامة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة في مثل تلك الوقائع. 

 

 

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