السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 1255 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

تحرير 1255 مخالفة
تحرير 1255 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 37 سيارة

حررت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 1255 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونًا.

رفع 37 سيارة ودراجة نارية متروكة

كما رفعت أجهزة الأمن، 37 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم ضبط 441 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

يذكر أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وفرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

Advertisements

تركيب الملصق الإلكتروني

وكانت وزارة الداخلية أهابت بمالكي المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث جرى البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتبارًا من 18 /9 /2021. 

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

كما تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق الكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًّا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

إتلاف الملصق الإلكتروني 

وقال مصدر أمني: إنه في حالة تلف الملصق الإلكتروني نتيجة لإصابته بالخدش أو كسر الزجاج المثبت عليه في السيارة، يجب على مالك السيارة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها بعنوان محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي لسداد قيمة رسوم بدل فاقد الملصق الإلكتروني.

وأضاف المصدر، أنه عقب سداد الرسوم بدل فاقد للملصق الإلكتروني، يتم تثبيته على السيارة مرة أخرى، حتى لا يتعرض السائق للمخالفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تركيب ملصق الكتروني بوابة مرور مصر قرار وزارة الداخلية قانون المرور وزارة الداخلية موقع بوابة مرور مصر

مواد متعلقة

بمشاركة 3 آلاف فرع ومنفذ، استمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

حالة الطرق اليوم، تعرف على الحركة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

مطربة شهيرة تحرر محضرا ضد طليقها بتهمة التعدي عليها بالهرم

أكاديمية الشرطة تشهد تخرج الكوادر الأمنية الأفريقية (صور)

مصرع ربة منزل في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبى بـ 25 مليون جنيه

الأمن العام يضبط 9 أشخاص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة فى 4 محافظات

ضبط كميات من المخدرات وأسلحة نارية بحوزة 10 عناصر إجرامية بـ سوهاج والشرقية (صور)
ads

الأكثر قراءة

ضربة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم السبت 27 أبريل 2024

موقف الشناوي من قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

جلست القرفصاء أمام جمهور الإسكندرية، سلوى محمد علي تثير الغضب والنشطاء يكشفون السر

أخبار مصر: زيادة أسعار منتجات عبور لاند، شركة شيبسي تضحك على المصريين، خطوبة ابنة حسام حسن، قصة انفصال السقا ومها الصغير

10 معلومات عن أهمية الزيارة التاريخية المرتقبة للرئيس السيسي إلى تركيا

أرسنال على القمة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 35

الأهلي يتفاوض مع عمر فايد لتدعيم خط الدفاع

منوعات

المزيد

أعاصير وعواصف رعدية عنيفة تضرب عدة ولايات بالولايات المتحدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 28-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 27-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الدينار الكويتي صباح اليوم السبت 27-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت 27 - 4 - 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

إجراءات جديدة من بريطانيا لمواجهة التهديدات العالمية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

قصة النبي هود مع قومه، تفسير الشعراوي للآية 65 من سورة الأعراف (فيديو)

ما هي حِكم الحج ومقاصده؟، دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بقدوم فترة راحة

المزيد
الجريدة الرسمية