جلست القرفصاء أمام جمهور الإسكندرية، سلوى محمد علي تثير الغضب والنشطاء يكشفون السر

سلوى محمد علي، أثارت الفنانة سلوى محمد علي جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد جلستها القرفصاء على المقعد غضب الجمهور، في الندوة التي أدارتها حول ماستر كلاس مع الفنان سيد رجب، في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حيث أقيمت الندوة داخل المتحف الروماني اليوناني.

جلسة سلوى محمد علي تثير انتقاد الجمهور

جلسة سلوى محمد علي القرفصاء على المقعد، أثناء محاورتها للفنان سيد رجب أثارت ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض اعتبر جلسة الفنانة سلوى محمود غريبة، وخاصة أنها تدير ندوة بين الجماهير، في حين رأي أخرون أن الفنانة حرة فيما تفعل، وقد تكون هذه الجلسة من الجلسات المريحة لها.

Advertisements

سلوي محمد علي تدير ندوة مستر كلاس، فيتو



تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفنانة سلوى محمد علي، التي ظهرت فيها وهي تجلس القرفصاء على الكرسي في ندوة ماستر كلاس، حيث تم تداول الصورة على نطاق واسع، حيث انتقد العديد من النشطاء جلسة الفنانة سلوى محمد علي.

سر جلسة سلوى محمد علي في مهرجان الإسكندرية

وتساءل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب جلسة الفنانة سلوى محمد علي بهذه الطريقة، التي اعتبروها مستهجنة، ولا تليق في ندوة أمام الجمهور، حيث قال أحدهم "هي قاعدة كدا ليه"

جلسة سلوى محمد علي في مهرجان الإسكندرية، فيتو

في حين علقت إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة "من الممكن أن أجلس بشكل خاطئ وأضع قدمى في وجه الجمهور ثم أعتذر قائلة إن هذه الجلسة مريحة بالنسبة ليّ، الموضوع ليس له علاقه بعادات وتقاليد وإنما الذوق والاتيكيت.."

جلسة سلوى محمد علي غير مناسبة

لكن أحد النشطاء برر جلسة الفنانة سلوى محمد علي قائلًا: "تفسيري الوحيد في قعدتها أن الكرسي عالى وأنها لا تستطيع قدمها أن تصل للأرض فأكيد تعبت من ذلك... لذا جلست بهذه الطريقة"



وعلق أحدهم قائلًا: "الكرسي مرتفع جدًا وهي مش طويلة فأكيد مش عارفة تقعد خالص فأضطرت تقعد قرفصاء "مربعة". واكيد هي مش في مناسبة رسمية عشان تلتزم بالقعدة. وماننساش ان اهلنا في الفلاحين دي قعدتهم."

العادات والتقاليد في جلسة سلوى محمد علي

وانتقد أحد النشطاء جلسة الفنانة سلوى قائلًا: "يعنى هو الانسان لو حب يقعد بشكل خاطيء ويضع قدمه فى وجه الجالسين، ويقول هذه الجلسة مريحى ليّ فى مكان عام هل هذا طبيعي، هناك تقاليد وعادت تربينا عليها، ولكل مقام مقال، يعنى جلستي في المنزل تختلف عن جلستي في مكان عام، لدينا آداب في الجلية ويجب مرعاتها، وليس لدي أي مشكلة مع سلوى محمد علي"

ورد أحداهما قائلًا: "الإنسان يجلس براحته في أي مكان وبالجلسة التي تريحه ولا عزاء للعادات والتقاليد.. كل الحب للفنانه انها بتعمل اللي يريحها."

سلوي محمد علي في مهرجان الاسكندرية، فيتو



جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أقام ندوة لـ "ماستر كلاس" للفنان سيد رجب من داخل المتحف الروماني اليوناني حاورته خلالها الفنانة سلوى محمد علي في حضور مجموعة من السينمائيين والفنانين ضيوف المهرجان منهم الفنانة رانيا يوسف والفنان حمزة العيلي ورمزي العدل والمخرج هاني لاشين ومستشار وزير الثقافة الدكتور خالد عبد الجليل والمنتج محمد العدل والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار والمخرج صفي الدين محمود والمخرج العماني حميد بن سعيد العامري.