"فاصل من اللحظات اللذيذة"، أحدث إيرادات الفيلم في دور العرض

لا يزال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة هنا الزاهد، يحافظ على المركز الثاني في شباك تذاكر دور العرض المصرية، حيث حقق أمس الجمعة مليون و220 ألف جنيه، ليأتي في المرتبة الثانية بعد فيلم شقو الذي تصدر الإيرادات.

فيلم فاصل من اللحظات الذيذة

تدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، في إطار من الكوميديا حول الزوجين هشام ماجد وهنا الزاهد، اللذين يعيشان حياة زوجية مليئة بالتعاسة والمشاكل، ولكن يقع حدثا غير مألوف، وبه قدر من الخيال خلال أحداث الفيلم، يقلب حياتهما رأسا على عقب، ويقربهما أكثر من بعضهما.

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أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

يشارك في بطولة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم محمد ثروت، طه دسوقي، جان رامز، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي