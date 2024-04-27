الترجي وصن داونز آخر الصاعدين، الفرق المتأهلة من أفريقيا لمونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية 2025، اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، عن قارة إفريقيا، بتحديد صاحبي التذكرتين الأخيرتين بعد انتهاء مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وتنطلق النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، العام المقبل، بمشاركة 32 فريقًا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، مشاركة 4 فرق من قارة إفريقيا في كأس العالم للأندية، بناءً على النظام الجديد.

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وحسم الأهلي والوداد المغربي مشاركتهما في كأس العالم للأندية، في وقت سابق.

وجاءت مشاركة الأهلي في مونديال الأندية 2025 بصفته بطلًا لنسخة دوري أبطال إفريقيا 2021 و2023، في حين أن الوداد المغربي حسم مشاركته في البطولة بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، نسخة 2022.

وتحدد الفريقان المتبقيان، مساء أمس الجمعة، وهما الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي، بفضل مساعدة الأهلي.

وفاز الترجي أمس على صن داونز، بهدف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023/24، ليكرر نتيجة الذهاب.

وتأهل الترجي بذلك الفوز إلى نهائي البطولة لمواجهة الأهلي المصري، الذي تأهل بدوره على حساب مازيمبي عقب فوزه بثلاثية نظيفة.

الأهلي يحسم تأهل الترجي وصن داونز لمونديال الأندية



جدير بالذكر أن تأهل الأهلي إلى نهائي النسخة الحالية، أدى إلى تأهل الترجي وصن داونز إلى مونديال الأندية بشكل مباشر، بغض النظر عن نتيجة مباراتهما، كون المارد الأحمر بطلًا لنسختي 2021 و2023 من البطولة بالفعل، إلى جانب تصنيفهما.

الفرق المتأهلة من إفريقيا لكأس العالم للأندية 2025



1- الأهلي.

2- الوداد المغربي.

3- الترجي التونسي.

4- صن داونز الجنوب إفريقي.

ونجح فريق الترجي التونسي في حسم تأهله للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسم الترجي تأهله لنهائيات مونديال الأندية بعد الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، عقب عبوره عقبة صن داونز 1-0.

كما منح انتصار الأهلي أمام بطل الكونغو بطاقة العبور لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، ليكتمل عقد فرق القارة السمراء المشاركة في البطولة.

وكان مازيمبي في حاجة للتأهل إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب من أجل الفوز ببطاقة التأهل لمونديال الأندية.