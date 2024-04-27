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رياضة

قبل المواجهة المرتقبة، ماذا فعل الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2012 و2018؟

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يخوض النادي الأهلي والترجي التونسي مباراة نهائي عربي خالص في دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية، في ثالث مواجهة نهائية بين الفريقين.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0.

وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

ثالث نهائي بين الأهلي والترجي 

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي المصري والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

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وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018.

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1.

وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3 ليحسم الترجي اللقب.

موعد مباراة الأهلي والترجي في النهائي 

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" في وقت سابق أعلن عن موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 من شهر مايو المقبل فيما يقام لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

ولعب الأهلي مع سان جورج في دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الأحمر من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، بينما فاز لقاء الإياب بأربعة أهداف.

دور المجموعات

وفي دور المجموعات تمكن الأهلي من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق.

وتعادل الأحمر سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تكررت نفس النتيجة في الجولة الرابعة أمام الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

وعاد الأهلي من جديد إلى الفوز عن طريق ميدياما بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وفي الجولة الاخيرة في دور المجموعات والسادسة، حقق الأهلي فوزا مهما على يانج أفريكانز بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

ربع النهائي

وواجه الأهلي في ربع النهائي سيمبا التنزاني، وتمكن في لقاء الذهاب من الفوز بهدف نظيف.

وفي مباراة الإياب تمكن الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، على بطل تنزانيا، ليصعد إلى نصف النهائي.

نصف النهائي

تواجة النادي الأهلي أمام مازيمبي في الدور نصف النهائي حيث تعادل في الذهاب 0ـ0 وفاز في الإياب بنتيجة 3ـ0 ليصعد إلي المباراة النهائية. 


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