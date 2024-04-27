الترجي يصعد لكأس العالم للأندية 2025 وصن داونز يقبل هدية الأهلي

نجح فريق الترجي التونسي في حسم تأهله للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد البطولة مشاركة 4 فرق إفريقية هي: الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا عامي 2021 و2023، بجانب الوداد البيضاوي المغربي بطل نسخة دوري الأبطال في 2022.

وحسم الترجي تأهله لنهائيات مونديال الأندية بعد الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، عقب عبوره عقبة صن داونز 1-0.

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كما منح انتصار الأهلي أمام بطل الكونغو بطاقة العبور لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، ليكتمل عقد فرق القارة السمراء المشاركة في البطولة.

وكان مازيمبي في حاجة للتأهل إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب من أجل الفوز ببطاقة التأهل لمونديال الأندية.

تاريخ الترجي في كأس العالم للأندية

يذكر أن فريق الترجي شارك في 3 نسخ سابقة لبطولة كأس العالم للأندية أعوام 2011، 2018، 2019.

وحصل فريق باب سويقة على المركز الخامس في المونديال العالمي مرتين في 2018 و2019.

موعد مباراة الأهلي والترجي في النهائي

وكان الاتحاد الإفريقي "كاف" في وقت سابق عن موعد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 من شهر مايو المقبل فيما يقام لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

ولعب الأهلي مع سان جورج في دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الأحمر من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، بينما فاز لقاء الإياب بأربعة أهداف.

دور المجموعات

وفي دور المجموعات تمكن الأهلي من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق.

وتعادل الأحمر سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تكررت نفس النتيجة في الجولة الرابعة أمام الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

وعاد الأهلي من جديد إلى الفوز عن طريق ميدياما بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وفي الجولة الاخيرة في دور المجموعات والسادسة، حقق الأهلي فوزا مهما على يانج أفريكانز بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

ربع النهائي

وواجه الأهلي في ربع النهائي سيمبا التنزاني، وتمكن في لقاء الذهاب من الفوز بهدف نظيف.

وفي مباراة الإياب تمكن الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، على بطل تنزانيا، ليصعد إلى نصف النهائي.

نصف النهائي

تواجه النادي الأهلي أمام مازيمبي في الدور نصف النهائي حيث تعادل في الذهاب 0ـ0 وفاز في الإياب بنتيجة 3ـ0 ليصعد إلى المباراة النهائية.