الجمعة 26 أبريل 2024
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محافظات

شركة الصرف بالأقصر تكشف سبب تجمع المياه أسفل نفق السكة الحديد

انسداد فى غرفة تجميع
انسداد فى غرفة تجميع مياه أسفل نفق السكة،فيتو

أصدر اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر توجيهاته للدفع بفرقة الطوارئ وفريق الصيانة لسحب المياه.


وذلك فور ورود بلاغ من محطة السكة الحديد بوجود انسداد فى غرفة تجميع مياه أسفل نفق السكة الحديد، وبالكشف على لوحة التشغيل تلاحظ توقف طلمبات سحب المياه والخاصة بمحطة السكة الحديد.

 

الأمر الذي أدى إلى تراكم المياه فى غرفة تجميع المياه، وعملت فرق الصيانة والطوارئ على سحب المياه وإنقاذ الموقف.

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وتم إنهاء المشكلة بحضور ومتابعة كل من عميد مهندس أحمد الشنهورى مدير عام الإصلاح والصيانة، مهندس محمد فوزى مدير عام الصرف الصحي، وأستاذ أبو النجا عرابى مدير إدارة الأقصر، مهندس محمد شحاته رئيس قطاع التخطيط، ومن هيئة السكة الحديد مهندس عادل حليم إفرام  مدير محطة السكة الحديد، مهندس رانى أدور مهنى مدير التشغيل بالمحطة.


محافظ الأقصر يتابع موقف الحالة الجوية

تابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر موقف الحالة الجوية الحالية من ديوان عام المحافظة، حيث أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الموقف أولا بأول وعدم مغادرة مواقعهم لحين استقرار الحالة الجوية، طبقا للتقرير الوارد من هيئة الأرصاد الجوية بالعاصفة التى تضرب محافظة الأقصر الآن.

كما  تم التنسيق مع اللواء دكتور حسن عبد العزيز  مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر،حيث قامت شرطة المسطحات المائيه  بإيقاف حركة الملاحة النهرية لانعدام الرؤية وسرعة الرياح كما تم إيقاف عبارات الأهالي والمراكب الشراعية ومراكب النزهة لحين تحسن حالة الجو  ، وقامت إدارة المرور بغلق الطرق الرئيسية بين محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة والطرق التى تم غلقها هى الصحراوى الغربي والصحراوي الشرقى والطريق الزراعي لحين تحسن الجو وهدوء الرياح مع انتشار فرق مرورية متحركة على الطرق، وتم التنسيق مع ادارة المواقف بالمحافظة لمتابعة خطوط السير الداخلية.

وفى هذا السياق  أعلن محسن الشامى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسئول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة عن رفع درجة الاستعداد القصوى  بدءا من اليوم وحتي استقرار الحالة الجوية  ، مضيفا يرجى توخي الحظر وإبلاغ غرفة العمليات والشبكة الوطنية للطوارئ بأى بلاغ في حينه على رقم 0952374903.


يشار أن انه تم رفع حالة الطوارئ في المحافظة مع المديريات الخدمية

،المسطحات المائية، مع إيقاف حركة الملاحة النهرية لانعدام الرؤية وسرعة الرياح، وانتشار فرق مرورية متحركة على الطرق.


وقد أصاب طريق مصر أسوان الزراعي بطئ في الحركة المرورية، بسبب شدة الرياح،وسقوط عدد من الأشجار في مراكز ومدن المحافظة دون إصابات أو خسائر.

 

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