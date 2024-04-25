معنى يشري نفسه، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 207 من سورة البقرة

سورة البقرة، يختلط على بعض الناس معاني كلمات في القرآن الكريم، التي يتصورها البعض بمعنى وتكون لها معنى آخر، وفي السطور التالية، نتعرف على تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لبعض معاني هذه الكلمات.

سورة البقرة الآية 207

قال تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبادِ».

سورة البقرة الآية 207

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 207 من سورة البقرة

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسير الآية الكريمة: يَشْرِي نَفْسَهُ أي: يبيعها ببذلها في طاعة الله وإعلاء كلمته، وتحقيقه أن المكلف قد بذل نفسه بمعنى أنه أطاع الله تعالى وحافظ على فرائضه، وجاهد في سبيله، من أجل أن ينال ثواب الله ومرضاته، فكان ما بذله من طاعات بمثابة السلعة، وكان هو بمنزلة البائع، وكان قبول الله تعالى منه ذلك وإثابته عليه في معنى الشراء، وقوله: ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ الابتغاء الطلب الشديد للشيء، والرغبة القوية في الحصول عليه، وهو في الآية مفعول لأجله، أي: ومن الناس نوع آخر قد باع نفسه وبذلها في طاعة الله طلبا لرضوانه، وأملا في مثوبته وغفرانه.

Advertisements

النوع التقي المخلص من الناس

وتابع الشيخ طنطاوي: فهذا النوع التقي المخلص من الناس، يقابل النوع المنافق المفسد الذي سبق الحديث عنه، قال بعضهم: وكان مقتضى هذه المقابلة أن يوصف هذا الفريق الثاني بالعمل الصالح مع عدم التعويض والتبجح بالقول، أو مع مطابقة قوله لعمله وموافقة لسانه لما في قلبه، والآية قد تضمنت هذا الوصف وإن لم تنطق به، فإن من يبيع نفسه لله لا يبغى ثمنا لها سوى مرضاته لا يتحرى إلا العمل الصالح وقول الحق مع الإخلاص في القلب فلا يتكلم بلسانين ولا يقابل الناس بوجهين، ويكون هو المؤمن الذي يعتد القرآن بإيمانه.

الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

وأضاف الشيخ طنطاوي: قال أحد العلماء: ومرضاة مصدر ميمي بمعنى الرضا، ولا شك أن التعبير بالمصدر الميمي دون المصدر الأصلي له معنى يدركه السامع بذوقه، ولم نجد النحويين ولا البلاغيين تعرضوا لبيان التفرقة بين المصدر الميمي وغيره والذي يتبدى لنا ونظنه تفرقة بينهما، أن المصدر الميمي يصور المعنى المصدري واقعا قائما متحققا في الوجود، أما المصدر غير الميمي فيصور المعنى مجردا فإذا كانت كلمة مقال بمعنى القول، فإن التعبير بالقول يصور معنى مجردا من غير نظر إلى كونه تحقق وجوده أولا، أما كلمة مقال فتصور معنى وجد وتحقق، أو في صورة الموجود المتحقق، وعلى ذلك معنى «ابتغاء مرضاة الله» أنهم يبيعون أنفسهم طالبين طلبا موثقا رضا الله- سبحانه- حقيقة واقعة مؤكدة، ويتصورون رضاه- سبحانه- حقيقة قائمة قد حلت بهم، فيشتد طلبهم وافتداؤهم للحق بأموالهم وأنفسهم.

الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

رحمة الله بعباده

وأتم الشيخ طنطاوي: ثم ختم سبحانه الآية بقوله-: وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبادِ أي، رفيق رحيم بهم، ومن مظاهر ذلك أنه لم يكلفهم بما هو فوق طاقتهم، وإنما كلفهم بما تطيقه نفوسهم، وأنه أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة في الدنيا مع تقصيرهم فيما أمرهم به أو نهاهم عنه، وأنه كافأهم بالنعيم المقيم على العمل القليل، وأنه جعل العاقبة للمتقين لا للمفسدين، إلى غير ذلك من مظاهر رأفته التي لا تحصى.