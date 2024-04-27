سياسيون عن ورقة الدكتور محمد غنيم.. قلاش: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد.. النقاش: تحتاج حياة سياسية حقيقية.. وحزب العدل: نتمنى من الحكومة الجديدة تنفيذها في أقرب وقت

فاجأ الدكتور محمد غنيم، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنصورة، والسياسي المعروف، الوسط السياسي بطرح ورقة عمل تتضمن 8 محاور، قال إنها يمكن أن تساهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة.

غنيم الذي يملك رصيدا كبيرا في المجال العام ويعتبر أحد وجوه السياسة المصرية البارزة قال في مقدمة رؤيته أنه عاصر أحداث مصر الجسام، من عام 1954 وحتى الآن، وتولدت لديه قناعات يريد أن يطرحها بصراحة ولا يبغي منصبًا ولا جاها.

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وتبرز "فتو" في التقرير التالي تعليقات السياسيون على ورقة غنيم.

وقال الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، إن الورقة التي طرحها الدكتور محمد غنيم، أستاذ جراحة المسالك البولية، ومؤسس مركز الكلى بطب المنصورة، السياسي المعروف وعضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، التى دعا فيها لتطبيق الدستور، وفتح المجال العام، ووضع سياسات اقتصادية مؤسسية، والاهتمام بالتعليم وسيادة القانون، جاءت في لحظة مهمة فلا يمكن التأسيس لمرحلة جديدة، إلا بفتح المجال العام، فهو المدخل الحقيقي لنهضة هذا البلد.

فتح المجال العام

وأضاف في تصريحات لـ«فيتو» أن الدكتور غنيم شخصية عامة ولها مصداقية كبيرة، وتاريخه يشهد له فهو رجل وطني أخلص لهذا البلد، ويتحدث الآن لصالحه، فالورقة التي أعلن عنها جاءت في توقيت مهم، ومدخلها يحدد فلسفتها، وهي خلاصة فكره، ونابعة من حرصه على هذا البلد كمواطن قبل أن يكون شخصية عامة تحظى باحترام وتقدير الجميع، وتمتلك انحيازًا لمصلحة هذا الوطن.

القوانين السالبة للحريات

وأكد أن فتح المجال العام يعد مدخلا للنهوض بهذا البلد، ولا يمكن النهوض بالاقتصاد والتعليم إلا بتطبيق الدستور، ولا يمكن أن نبني وطنًا له مستقبل بدون حرية الرأي والتعبير، الذي ظلت نصوصه الدستورية معطلة، وبقيت ترسانة قوانين حسني مبارك المكبلة لحرية الرأي، موجودة وما زال أي مواطن وليس الصحفي فقط، مهددًا بالحبس في قضية من قضايا النشر.

فلسفة ورقة غنيم

وأكد أن حرية الرأي والتعبير هي درة العقد، في ظل مؤسسات تمارس دور الرقابة بدلا من التنظيم، مشددًا على أن الصحافة لا يمكن أن تدار بقرارات فوقية، ولا يمكن أن تُجرد من أهل الخبرة، وأن حق إبداء الرأي ليس حكرًا على الصحافة والصحفيين فقط، ولكن هو حق أصيل لكل مواطن، وبالتالي فمدخل الورقة يحدد فلسفتها والأساس فيها هو التطبيق.

تحتاج حياة سياسية حقيقية

وعلقت فريدة النقاش القيادية في حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ على ورقة الدكتور محمد غنيم حول الجمهورية الجديدة لافتة إلى أن هذه المطالب قيد لن تتحقق ويمكن أن تصبح واقعا إلا إذا كافح المصريون من أجلها.

وأضافت النقاش فى تصريح خاص لـ "فيتو": لابد من بذل الجهد ولا يجب الانتظار لتنفيذ ما نريد مشيرة إلى أن الأمر يحتاج الكتاب والأحزاب تطالب وتعمل وتقدم برامج وأفكار وهكذا وهو أن يكون هناك حياة سياسية.

وتابعت النقاش: تنفيذ ورقة الدكتور محمد غنيم يحتاج لحياة سياسية حقيقية لافتة إلى أن ما تحدث أيضا عنه في التعليم وغيرة كلها مكونات لتجربة متكاملة تسمى التنمية المستدامة.

نتمنى من الحكومة الجديدة تنفيذها في أسرع وقت

وأعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اتفاقه مع ما طرحه الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من محاور وتصورات لبناء الجمهورية الجديدة في السنوات المقبلة.

وقال إمام، في تصريح خاص لـ فيتو تعليقا على ورقة الدكتور غنيم: أغلب ما طرحه الدكتور غنيم من رؤى، قمت بالفعل بالتعبير عنها داخل البرلمان، وهي في النهاية وجهة نظر يتفق معها كل من يرى أن هناك مسارا آخر يمكننا أن ننظر إليه.

الحكومة الجديدة المنتظرة

وعن آليات تنفيذ تلك الرؤية على أرض الواقع، قال إمام إنها تحتاج إلى السلطة التنفيذية لتقوم بتنفيذها، ونتمنى من الحكومة الجديدة المنتظرة أن يتضمن برنامجها تلك الرؤى.

وأوضح أن الدكتور غنيم، يريد التأكيد على أهمية تكثيف العمل في ملفات مثل ملف الحريات وملف السياسات الاقتصادية ولكن قبل تلك الملفات لابد من الاهتمام بملف التعليم، من خلال تعديل استراتيجيات الإنفاق عليه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما طرحه الدكتور محمد غنيم، هو رؤي عامة تطبيق لنصوص الدستور، وسبق عرضها في المؤتمر الاقتصادي وأيضا في الحوار الوطني، وتحتاج إلي تصور من السلطة التنفيذية لتنفيذها.

منتهى الأهمية وتحتاج إلى حكومة قادرة على التنفيذ

كما علق إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على الورقة التي قدمها الدكتور محمد غنيم وتتضمن ٨ محاور للإصلاح.

وأكد منصور أهمية الطرح الذي قدمه العالم غنيم، بشأن إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية.

أهمية مقترح الدكتور محمد غنيم

ووصف النائب في تصريحات خاصة لـ "فيتو" ورقة الدكتور غنيم بأنها "كلام في منتهى الأهمية"، قائلا: الإشكالية في التنفيذ.

الحكومة الحالية لا تستطيع تنظيم أولوياتها واحتياجاتها

وأشار إلى أن هذه المقترحات تمثل أهمية كبيرة في الوضع الحالي وتنفيذها سيكون له تأثير إيجابي كبير على كافة المستويات، إلا أن الحكومة الحالية لا تستطيع تنظيم أولوياتها واحتياجاتها.

نحتاج حكومة سياسية اقتصادية

وتابع: هذه المقترحات من الممكن تنفيذها، لو أن لدينا حكومة سياسية اقتصادية لديها رؤية في ترتيب الأولويات، وتعمل وفقا لنظام الحوكمة والشفافية سواء في البيانات.

الحكومة الحالية بلا بيانات

وأكد إيهاب منصور، أن الحكومة الحالية بلا بيانات، قائلا: أصف هذه الحكومة دائما بأنها حكومة الرحيل أو الانتخابات.

ورقة الدكتور محمد غنيم

وأكد الدكتور محمد غنيم الذي كان عضوا بلجنة الخمسين التي أعدت دستور ٢٠١٤ أن مصر مقبلة على مرحلة يطلق عليها الجمهورية الجديدة، تتطلب بإلحاح سياسات جديدة تمهد لانطلاق حقيقي يؤسس لمصر مكانتها المرجوة والمستحقة.

رؤية الدكتور محمد غنيم لـ الجمهورية الجديدة

والدكتور غنيم بعيدًا عن تفوقه المهني النادر كأحد أهم رواد زراعة الكلى في العالم، هو أيضا أحد أهم أضلاع مجموعة صغيرة في القوى السياسية المصرية تتمتع برصيد كبير من الثقة، وكشف في رؤيته كيفية تحقيق الأهداف الجوهرية للديمقراطية التى دعا لها دستور ٢٠١٤، وحددها في انفتاح المجال العام وافساح الطريق لحرية التعبير والرأي والرأي الآخر كما هو منصوص عليه دستوريا، وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام والشفافية وإتاحة المعلومات. هكذا وشدد على أهمية دعم المواطنة والحكم وشخصية الدولة.

أدوات الحكم الجيد في رؤية الدكتور محمد غنيم

الحكم الجيد وفق رؤية «غنيم» له أدوات، على رأسها إقناع الجماهير باعتبارها فرض كفاية، منهج يجب أن تشيد عليه أعمدة الجمهورية الجديدة، فالنزاهة الشخصية ليست شرطًا كافيًا للقيادة السياسية الجيدة، إنما موقفهم من الأفكار وأسس بناء الدولة الحديثة.

في الاقتصاد، لا يذهب «غنيم» بعيدا عن سياسته ويرصد عددا من المبادئ لإدارة اقتصاد قوي وواعد، يتراوح بين السياسات المالية المنضبطة على مبدأ شمولية الموازنة العامة في الإيرادات والنفقات، واستقلال البنك المركزي في هندسة السياسة النقدية، والتركيز على المشروعات التنموية الزراعية والصناعية، والارتقاء بالنظام الضريبي.

التعليم في مشروع محمد غنيم لـ الجمهورية الجديدة

التعليم في مشروع رائد زراعة الكلى العالمي، هو أساس التنمية، ولن يحدث ذلك إلا بإنشاء مفوضية ترسم وتحدد سياسته العامة وفقا لنصوص الدستور.

ويخصص الدكتور غنيم مساحة دقيقة في مشروعه لـ سيادة القانون، ويعتبر أن الاعتداء على الحرية خطا أحمر وجريمة لاتسقط بالتقادم في عالم متقدم تكنولوجيًا وإنسانيا ويحتاج إلى من يتمتعون بمعارف ومهارات في السياسة والحكم قبل الدراسة بالتخصص، وهو هنا يتسق مع يطلق عليه الفيلسوف السياسي الفرنسي شانتال ديلسول «السياسة التقنية».

ولا يختلف مشروع «غنيم» كثيرًا عن رؤية الدولة في إعداد مسئول الحاضر والمستقبل الذي جهزت له عدد من الأكاديميات المتخصصة وأنشأتها حديثًا لإفراز رجال المستقبل للحكم، لكنه يشترط إمدادهم بخبرات العالم المتقدم الذي يعرف كيف يتخطى التحديات والمخاطر دون أن يتنازل في الوقت نفسه عن المساءلة التي هي أساس إلزام الساسة بالحكمة ودولة القانون.