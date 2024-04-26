رئيس حزب العدل عن ورقة الدكتور غنيم: نتمنى من الحكومة الجديدة تنفيذها في أسرع وقت

أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اتفاقه مع ما طرحه الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من محاور وتصورات لبناء الجمهورية الجديدة في السنوات المقبلة.



وقال إمام، في تصريح خاص لـ فيتو تعليقا على ورقة الدكتور غنيم،: أغلب ما طرحه الدكتور غنيم من رؤى، قمت بالفعل بالتعبير عنها داخل البرلمان، وهى في النهاية وجهة نظر يتفق معها كل من يرى أن هناك مسارا آخر يمكننا أن ننظر إليه.

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الحكومة الجديدة المنتظرة

وعن آليات تنفيذ تلك الرؤية على أرض الواقع، قال إمام إنها تحتاج إلي السلطة التنفيذية لتقوم بتنفيذها، ونتمنى من الحكومة الجديدة المنتظرة أن يتضمن برنامجها تلك الرؤى.

وأوضح أن الدكتور غنيم، يريد التأكيد على أهمية تكثيف العمل في ملفات مثل ملف الحريات وملف السياسات الاقتصادية ولكن قبل تلك الملفات لابد من الاهتمام بملف التعليم، من خلال تعديل استراتيجيات الإنفاق عليه،

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وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن ما طرحه الدكتور محمد غنيم، هو رؤي عامة تطبيق لنصوص الدستور، وسبق عرضها في المؤتمر الاقتصادي وأيضا في الحوار الوطني، وتحتاج إلي تصور من السلطة التنفيذية لتنفيذها.

الدكتور محمد غنيم، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنصورة

وفاجأ الدكتور محمد غنيم، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنصورة، والسياسي المعروف، الوسط السياسي بطرح ورقة عمل تتضمن ٨ محاور، قال إنها يمكن أن تساهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة.

غنيم الذي يملك رصيدا كبيرا في المجال العام يعتبر أحد وجوه السياسة المصرية البارزة قال في مقدمة رؤيته إنه عاصر أحداث مصر الجسام، من عام 1954 وحتى الآن، وتولدت لديه قناعات يريد أن يطرحها بصراحة ولا يبغي منصبًا ولا جاها.

بيان محمد غنيم كاملا

وأكد غنيم الذي كان عضوا بلجنة الخمسين التي أعدت دستور ٢٠١٤ أن مصر مقبلة على مرحلة يطلق عليها الجمهورية الجديدة، تتطلب بإلحاح سياسات جديدة تمهد لانطلاق حقيقي يؤسس لمصر مكانتها المرجوة والمستحقة.

رؤية الدكتور محمد غنيم لـ الجمهورية الجديدة

والدكتور غنيم بعيدًا عن تفوقه المهني النادر كأحد أهم رواد زراعة الكلى في العالم، هو أيضا أحد أهم أضلاع مجموعة صغيرة في القوى السياسية المصرية تتمتع برصيد كبير من الثقة، وكشف في رؤيته كيفية تحقيق الأهداف الجوهرية للديمقراطية التى دعا لها دستور ٢٠١٤، وحددها في انفتاح المجال العام وافساح الطريق لحرية التعبير والرأي والرأي الآخر كما هو منصوص عليه دستوريا، وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام والشفافية وإتاحة المعلومات. هكذا وشدد على أهمية دعم المواطنة والحكم وشخصية الدولة.

أدوات الحكم الجيد في رؤية الدكتور محمد غنيم

الحكم الجيد وفق رؤية «غنيم» له أدوات، على رأسها إقناع الجماهير باعتبارها فرض كفاية، منهج يجب أن تشيد عليه أعمدة الجمهورية الجديدة، فالنزاهة الشخصية ليست شرطًا كافيًا للقيادة السياسية الجيدة، إنما موقفهم من الأفكار وأسس بناء الدولة الحديثة.

في الاقتصاد، لا يذهب «غنيم» بعيدا عن سياسته ويرصد عددا من المبادئ لإدارة اقتصاد قوي وواعد، يتراوح بين السياسات المالية المنضبطة على مبدأ شمولية الموازنة العامة في الإيرادات والنفقات، واستقلال البنك المركزي في هندسة السياسة النقدية، والتركيز على المشروعات التنموية الزراعية والصناعية، والارتقاء بالنظام الضريبي.

التعليم في مشروع محمد غنيم لـ الجمهورية الجديدة

التعليم في مشروع رائد زراعة الكلى العالمي، هو أساس التنمية، ولن يحدث ذلك إلا بإنشاء مفوضية ترسم وتحدد سياسته العامة وفقا لنصوص الدستور.

ويخصص الدكتور غنيم مساحة دقيقة في مشروعه لـ سيادة القانون، ويعتبر أن الاعتداء على الحرية خط أحمر وجريمة لا تسقط بالتقادم في عالم متقدم تكنولوجيًا وإنسانيا ويحتاج إلى من يتمتعون بمعارف ومهارات في السياسة والحكم قبل الدراسة بالتخصص، وهو هنا يتسق مع يطلق عليه الفيلسوف السياسي الفرنسي شانتال ديلسول «السياسة التقنية».

ولا يختلف مشروع «غنيم» كثيرًا عن رؤية الدولة في إعداد مسئول الحاضر والمستقبل الذي جهزت له عددا من الأكاديميات المتخصصة وأنشأتها حديثًا لإفراز رجال المستقبل للحكم، لكنه يشترط إمدادهم بخبرات العالم المتقدم الذي يعرف كيف يتخطى التحديات والمخاطر دون أن يتنازل في الوقت نفسه عن المساءلة التي هي أساس إلزام الساسة بالحكمة ودولة القانون.