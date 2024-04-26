ما أسباب خصم الرصيد من العدادات مسبقة الدفع بالمنازل والمحال المغلقة؟ الكهرباء تجيب

قد يفاجئ عدد من المواطنين أصحاب الشقق السكنية أو المنازل أو المحال المعاقبة باستمرار إستهلاك الرصيد من العدادات مسبقة الدفع على الرغم من عدم استخدام التيار الكهربائي.

أسباب خصم الرصيد من العدادات مسبقة الدفع في المنازل المغلقة

واكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه فى حالة عدم الاستهلاك (مغلق) يقوم العداد فى نهاية كل شهر بالخصم التلقائى فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريًا.

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك عقب انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بجداول تخفيف الأحمال لشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

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مدة تطبيق جداول تخفيف الأحمال

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء والتي كان يتم العمل بها قبل وقف تخفيف الأحمال بشهر رمضان من 11 صباحًا وحتى 5 مساء ولمدة ساعتين على 5 مراحل بخطة تخفيف الأحمال.

وطالبت المصادر المواطنين بالاتصال علي الخط الساخن للوزارة بالرقم 121 في حال زيادة مدة قطع الكهرباء عن ساعتين متواصلتين، مشيرة الي انه في حال زيادة مدة القطع عن ساعتين ستكون لأسباب خارج خطة تخفيف الأحمال وابرزها الأعطال أو عمليات الصيانة المختلفة.

أسباب تطبيق خطة تخفيف الأحمال على المناطق السكنية فقط

ومن جانبها قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن خطة تقليل وتخفيف الأحمال يتم تطبيقها على الأحياء السكنية فقط دون المستشفيات والمنشآت الاستراتيجية.

وأضافت الشركة أن مجلس الوزراء قرر عدم تطبيق خطة تخفيف بالمناطق الساحلية أو السياحية خاصة أنه تعتبر أحد مصادر الدخل القومي للدولة المصرية من العملات الاجنبية لخدمة السياحة الخارجية في هذه الاماكن.

أسباب اقتصار خطة تخفيف الأحمال حتى الـ5 مساء

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء وافق على انتهاء خطة تخفيف الأحمال في الـ 5 مساء مراعاة لظروف المواطنين للعودة من أعمالهم اليومية والسماح لطلاب المدارس والجامعات لمراجعة دروسهم اليومية خاصة بعد الطلبات التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى لإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال خلال ساعات المساء للمساح لطلاب بمراجعة دروسهم خاصة في أوقات الامتحانات.