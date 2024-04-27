كانت ماشية بالصدفة، حبس 4 أشخاص تسببوا في مقتل ربة منزل أثناء مشاجرة بينهم بأسيوط

أمرت نيابة مركز شرطة أبو تيج بمحافظة أسيوط بحبس 4 أشخاص لهم معلومات جنائية ومسجلين سابقًا على ذمة مقتل ربة منزل أثناء مرورها أمام منزلها بالتزامن مع نشوب مشاجرة بينهم وإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي بسبب خلافات على حدود أرضهم.

مصرع سيدة بعيار ناري في أسيوط

تعود أحداث الواقعة الي تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو تيج يفيد ورود بلاغ من مستشفى أبو تيج المركزي بوصول سيدة في العقد الخامس من عمرها جثة هامدة إثر إصابتها بطلق ناري طائش أثناء مرورها أمام منزلها بالتزامن مع اندلاع مشاجرة وتبادل لإطلاق النار بين أبناء عمومتها بسبب خلاف على أرض زراعية.

Advertisements

مشاجرة مسلحة على حدود بين قطعتي أرض

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أبو تيج لمحل البلاغ وتبين صحة الواقعة ونشوب مشاجرة بين طرفي نزاع على حد فاصل بين أراضيهم تبادلوا خلالها إطلاق بالأعيرة النارية من بنادق مما أدى إلى مقتل السيدة بالصدفة فور إصابتها بعيار أثناء مرورها أمام المنزل.

مصرع ربة منزل تصادف مرورها بالتزامن مع نشوب المشاجرة

وكشفت تحريات المباحث أن حدوث المشاجرة كان بين طرف أول (عامل "له معلومات جنائية" وشقيقه)، من جهة وطرف ثاني (موظف ونجل شقيقه "ولهما معلومات جنائية" وسوابق وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك لوجود خلافات سابقة على حد فاصل بين أرضهم الزراعية بذات القرية وتبادلوا خلالها التعدي بالضرب بالأيدي أولًا ثم تطورت المشاجرة وقام نجل شقيق الموظف الطرف الثاني بإحضار بندقية آلية وإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية نتج عنها إصابة إحدى السيدات من أقارب الطرفين (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) تصادف مرورها أمام منزلها المجاور لهم بعيار ناري وتوفيت أثناء نقلها للمستشفى المركزي.



وبسؤال ابن المتوفاة أيَّد ما سبق واتهم المُشار إليه بالتسبب فـي إحداث إصابتها ووفاتها على الفور متأثرة بالجرح قبل وصولها للمستشفى.

حبس 4 أشخاص في واقعة مقتل سيدة بأسيوط

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم ضبط طرفـي المشاجرة، وهم 4 أشخاص والسلاح المستخدم فـى الواقعة وهو عبارة عن بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار)، بسؤالهم تبادلوا الاتهامات لذات الخلافات السابقة.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس طرفي المشاجرة على ذمة القضية 4 أيام للتحقيقات مع مراعاة التجديد وصرحت بدفن الجثة عقب استخراج تقرير الطبيب الشرعي وبيان سبب الوفاة وتم تسليم الجثة لأهليتها لدفنها وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة في مثل تلك الوقائع.