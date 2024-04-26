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حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة بخارية وسيارة ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

 أصيب ثلاثة أشخاص بينهم طفل، اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة على مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

 

بلاغ حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة في بني سويف

 تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة على مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

 وانتقلت سيارتا إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم صهيب أشرف محمد 13 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمود إبراهيم بديع 15 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمد إسلام حسين يبلغ من العمر عامين، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفي.

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