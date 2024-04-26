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للمرة الثانية على التوالي، خالد عامر نقيبا لأطباء أسنان الشرقية

أنصار الدكتور خالد
أنصار الدكتور خالد عامر يحتفلون بفوزه، فيتو

أسفرت انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة أطباء الأسنان بمحافظة الشرقية عن فوز الدكتور خالد أحمد عامر مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالمحافظة بمقعد النقيب وذلك لفترة ثانية.

إقبال كثيف على انتخابات أطباء الأسنان في الشرقية (صور)

واحتفل أطباء الأسنان بفوز النقيب الجديد داخل مقر النقابة فور إعلان اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية النتيجة.

انتخابات نقابة الأسنان 

شهدت انتخابات نقابة الأسنان بمحافظة الشرقية اليوم، إقبالًا كثيفا من أعضاء الجمعية العمومية والتي يتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد، بينها مقعد للنقيب الفرعي، ومقعد فوق السن، وآخر تحت السن، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، بمقر نقابة المهن الطبية بالزقازيق، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية حفاظًا على سير العملية الانتخابية.

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الجمعية العمومية 

يشار إلى أن الجمعية العمومية لأطباء أسنان الشرقية تضم نحو 5 آلاف طبيب، وتجري عملية التصويت من خلال 5 استمارات للاقتراع: الأولى لاختيار النقيب الفرعي، والثانية لاختيار أعضاء مجلس نقابة الشرقية الفرعية، والثالثة لاختيار النقيب العام، والرابعة لأعضاء مجلس النقابة العامة، والخامسة للنقابة العامة قطاع شرق الدلتا.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشهد انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالشرقية

وشهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الانتخابات التي تجريها نقابة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، لاختيار أعضاء النقابة العامة، والنقابة الفرعية بمحافظة الشرقية، ومنطقة شرق الدلتا أقل من 15 سنة، وأكثر من 15 سنة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، بمقر نقابة المهن الطبية بالزقازيق.

وتابع الدكتور هشام مسعود إدلاء الأطباء بأصواتهم، ووضع ورقة الاقتراع في الصناديق المخصصة لذلك، مؤكدًا على أهمية الألتزام التام باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من أي أمراض معدية، وذلك في حضور الدكتور خالد عامر مدير عام الأسنان بالمديرية، ونقيب أطباء الأسنان الحالي بالشرقية.

وأكد"مسعود" أهمية المشاركة في الانتخابات، لكونه واجب وطني، ودورة في إستكمال جميع أركان ومؤسسات الدولة، وما تمثله الحياة النقابية من دور هام في المشاركة في القضايا القومية، والارتقاء بمستوى المهنة الطبية، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضًا متابعة أداء الأطباء لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين، متمنيًا التوفيق والنجاح لمن يستحق من أعضاء المهنة المخلصين، بما يحقق المصلحة العامة لبلدنا الغالية، وللأطباء، والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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