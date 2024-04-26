أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بالإسكندرية، عن فوز الدكتور وليد الديب - نقيبا لأطباء الأسنان بالإسكندرية لفترة جديدة وهو النقيب المنتهي ولايته، والدكتورمحمد السايس - عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان بالإسكندرية (فوق السن)، والدكتور حازم الطلخاوي- عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان بالإسكندرية (تحت السن)

ويبلغ عدد أطباء الأسنان 10300 عضو من المقيدين بجداول النقابة الفرعية بمحافظة الإسكندرية يحق لهم التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان.

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وانطلقت في العاشرة من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، واستمرت حتى الخامسة مساء - بنادي أطباء الإسكندرية الذي استضاف الانتخابات

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