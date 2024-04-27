السبت 27 أبريل 2024
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أخبار مصر

مزايا يحصل عليها الطيار على متن الطائرة وداخل المطار

الطيارين، فيتو
الطيارين، فيتو

لطبيعة عمله المرتبطة دائمًا بالتنقل من دولة إلى أخرى، فإن حياة السفر وقيادة الطائرة تجعل كابتن الطائرة، دائمًا ما يشعر بأنه مميز لطبيعة عمله التي يلتحق بها القليلون للمتطلبات الخاصة بتلك الوظيفة.


مزايا يحصل عليها الطيار على متن الطائرة وداخل المطار 

يحصل قائد الطائرة على العديد من المزايا بسبب طبيعة عمله، كالتذاكر المجانية والمخفضة على الرحلات الدولية والداخلية، ونقل الأمتعة دون رسوم، ومسار خاص في التفتيش، وعدم ختم الجوازات، والتخفيضات في الأسواق الحرة، والاستفادة من تخفيضات شركات الطيران الأخرى.

وأيضًا عدم ختم جوازات طاقم الطيران أو العاملين في الطائرة، إذ يمنحون نموذجًا يسمى "نموذج الإفصاح العام" يتضمن: اسم شركة الطيران، ورقم تسجيل الطائرة، وجهة المغادرة، ورقم الرحلة، وجهة الوصول، والتاريخ، وخط سير الرحلة، ورتب طاقم الطائرة، وأسماء طاقم الطائرة، وعدد الركاب من جهة المغادرة، وعدد الركاب لجهة الوصول، والإفصاح عن الحالات الصحية، وتوقيع كابتن الطائرة، أو مدير المحطة"، مشيرًا إلى أنه يتم ختم النموذج بدلًا من الجواز، مع اشتراط وجود الجواز.

قائد الطائرة يحصل على تذاكر مجانية سنوية، وذلك بحسب سياسة الشركة المشغّلة، وفي الغالب يمنح القائد تذكرة واحدة له ولعائلته ووالديه سنويا، كما يحصل على تخفيض على الرحلات المحلية والدولية، ففي حالة الحجز المؤكد يحصل على تخفيض 75% من قيمة التذكرة، وفي حال الانتظار يحصل على 95% حتى إيجاد مقاعد فارغة".

ويمر قائد الطائرة بـ3 نقاط: الأمن والجمارك والجوازات، بعكس الراكب العادي الذي يمر بـ5 نقاط، كما توجد ميزة في نقل الأمتعة، إذ يتم وضعها مع أمتعة المسافرين، لكن في منطقة معينة، ولا يحسب عليهم أي رسوم.

يستفيد من تخفيض شركات الطيران الأخرى، وخصومات في الأسواق الحرة، إذ يصل التخفيض له إلى 20% في معظم الدول.

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جدير بالذكر يحتفل طيارو العالم في مثل هذا اليوم الموافق 26 من أبريل من كل عام باليوم العالمي للطيارين.

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