المستشفيات المصرية تستقبل 119 مصابا ومرافقا فلسطينيًّا عبر معبري رفح وكرم أبو سالم

معبر رفح، يواصل معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، كما يستمر عبور الشاحنات الإغاثية المقدمة لمواطني قطاع غزة.

المستشفيات المصرية تستقبل 38 مصابا فلسطينيًّا

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمديرية الصحة بشمال سيناء 119 جريحًا ومريض أورام ومرافقًا فلسطينيًّا للعلاج في المستشفيات المصرية، ما بين 38 جريحًا ومريض أورام فلسطينيا، بالإضافة إلى 81 مرافقًا، وذلك للعلاج في المستشفيات المصرية.

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وأكدت المصادر الطبية بمديرية الصحة بشمال سيناء أنه تم نقل مرضى الأورام إلى العريش العام ومستشفى زايد آل نهيان وعين شمس العام ومستشفى أورام المنصورة ومستشفى جامعة الأزهر بدمياط وأورام كفر الشيخ والمصابين والمرضى الفلسطينيين لتقديم العلاج لهم والرعاية الصحية الكاملة لهم.

معبر رفح مفتوح 24 ساعة

معبر رفح ، وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: “إن معبر رفح مفتوح 24 ساعة ولم ولن يغلق ومصر قدمت أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة”.

رفض التهجير القسري للفلسطينيين

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من تحدث عن الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين قبل أن يلتفت العالم لذلك.

خطاب الدول الأوروبية

ولفت إلى أن هناك تغيرًا في خطاب الدول الأوروبية والغربية بشأن التهجير القسري للفلسطينيين.

الأوضاع في المنطقة

وأشار إلى أن الأوضاع في المنطقة صعبة للغاية ومصر تواصل جهودها من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة واستمرار دخول المساعدات الإنسانية.