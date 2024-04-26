صراع قوي بين عامر وعبد المنعم على منصب نقيب أطباء الأسنان بالشرقية

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان 2024، شهدت انتخابات نقابة الأسنان بمحافظة الشرقية منذ قليل، إقبالًا ضعيفًا من أعضاء الجمعية العمومية والتي يتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد، بينها مقعد للنقيب الفرعي، ومقعد فوق السن، وآخر تحت السن، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، بمقر نقابة المهن الطبية بالزقازيق، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية حفاظًا على سير العملية الانتخابية.

الجمعية العمومية لأطباء أسنان الشرقية

ويتنافس على مقعد النقيب الفرعي بالشرقية كل من الدكتور خالد عامر، والدكتور مجدي عبدالمنعم، بينما يتنافس على مقعد فوق السن كل من الدكتور أحمد صيام، والدكتور أحمد جاد، ويتنافس على مقعد تحت السن كل من الدكتور عبدالرحمن بدوي، والدكتور أحمد نصر،كما يتم الاقتراع بين أعضاء مجلس النقابة العامة لاختيار النقيب العام، وثلاثة أعضاء فوق السن، وثلاثة آخرين تحت السن، بالإضافة لاختيار عضو واحد تحت السن لقطاع شرق الدلتا.

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انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان،فيتو

يشار إلى أن الجمعية العمومية لأطباء أسنان الشرقية تضم نحو 5 آلاف طبيب، وتجري عملية التصويت من خلال 5 استمارات للاقتراع: الأولى لاختيار النقيب الفرعي، والثانية لاختيار أعضاء مجلس نقابة الشرقية الفرعية، والثالثة لاختيار النقيب العام، والرابعة لأعضاء مجلس النقابة العامة، والخامسة للنقابة العامة قطاع شرق الدلتا.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان

وفتحت نقابة أطباء الأسنان باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي لعام 2024، على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، تحت إشراف قضائي على مستوى الجمهورية.

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان أن اللجنة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التصويت على الأطباء، وأنه تم تأجيل إجراء التصويت ليتم في شهر أبريل الجاري، تسهيلًا على أطباء الأسنان ودعمًا لمشاركة عدد أكبر من أعضاء الجمعية العمومية بالانتخابات، بدلًا من إجرائها فى شهر مارس الماضي، والذي سيأتي بالتزامن مع شهر رمضان.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان،فيتو1

نقيب أطباء الأسنان: ما يروج عن ضياع مستحقات النقابة متاجرة بعواطف الأعضاء قبل الانتخابات

وأكد الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، أن البعض يريد المتاجرة بعواطف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر لها أبريل المقبل، وذلك من خلال ترويج الأكاذيب والمعلومات المضللة حول التفريط في مستحقات النقابة نظير عمليات بيع بنج الأسنان عن طريق أبلكيشن النقابة والبالغ قيمتها 3.5 مليون جنيه.

نقيب أطباء الأسنان: الناس كانت مطحونة والعيادات كانت بتقفل بسبب نقص البنج

وأشار "هيكل" - في فيديو نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أن البعض يعمل على تشويه أكبر إنجازات المجلس الحالي، الخاصة بحل أزمة البنج "2022"، مشددًا: "الناس كانت مطحونة والعيادات كانت بتقفل بسبب نقص البنج".

وأضاف نقيب الأسنان: "حلينا أزمة طاحنة من غير ما النقابة تدفع مليم ومحدش كان لاقي البنج"، مردفا: "كنا مستعدين ندفع فلوس لحلها، ولم نفكر في المكاسب ولكن في إيجاد حل عاجل وسريع ومنع كارثة واجهت الزملاء".

أكد " هيكل": "الكلام وقت الرخاء سهل لكن الفعل وقت الأزمة شيء آخر، والناس كانت "بتدفع 4 أضعاف ثمن البنج وقت الأزمة وكان شغلنا الشاغل توفير البنج وليس الملايين".

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان،فيتو2

توفير عبوات البنج التي كان بها نقص شديد

وكانت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أطلقت تطبيقا إلكترونيا "ديسمبر 2022" بالاتفاق مع إحدى شركات الحلول الرقمية بهدف تسهيل حصول أعضاء النقابة على الخدمات وكان في مقدمتها توفير عبوات البنج التي كان بها نقص شديد.

وتسبب عدم التزام الشركة - بحسب "ادعاءات روحها البعض"، بسداد حصة النقابة الخاصة ببيع بنج الأسنان من خلال التطبيق الإلكتروني في أزمة كبيرة داخل "الأسنان" لا يزال صداها يتردد حتى تاريخه وتحديدا مع زيادة حدة التنافس بين المرشحين في انتخابات التجديد النصفي.

وأوضح نقيب أطباء الأسنان في ختام تصريحاته، أن المبلغ المتفق عليه قد تم سداد ثلثه تقريبا، وسوف يتم سداد الباقي خلال الشهرين المقبلين.