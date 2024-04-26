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إقبال كثيف على انتخابات أطباء الأسنان في الشرقية (صور)

إقبال كثيف على التصويت
إقبال كثيف على التصويت في انتخابات الشرقية،فيتو

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان 2024، شهدت انتخابات نقابة الأسنان بمحافظة الشرقية منذ قليل، إقبالًا كثيفا من أعضاء الجمعية العمومية والتي يتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد، بينها مقعد للنقيب الفرعي، ومقعد فوق السن، وآخر تحت السن، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، بمقر نقابة المهن الطبية بالزقازيق، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية حفاظًا على سير العملية الانتخابية.

تزايد الإقبال على انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالقليوبية (صور)

الجمعية العمومية لأطباء أسنان الشرقية

 ويتنافس على مقعد النقيب الفرعي بالشرقية كل من الدكتور خالد عامر، والدكتور مجدي عبدالمنعم، بينما يتنافس على مقعد فوق السن كل من الدكتور أحمد صيام، والدكتور أحمد جاد، ويتنافس على مقعد تحت السن كل من الدكتور عبدالرحمن بدوي، والدكتور أحمد نصر، كما يتم الاقتراع بين أعضاء مجلس النقابة العامة لاختيار النقيب العام، وثلاثة أعضاء فوق السن، وثلاثة آخرين تحت السن، بالإضافة لاختيار عضو واحد تحت السن لقطاع شرق الدلتا.

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إقبال كثيف على التصويت في انتخابات الشرقية،فيتو

يشار إلى أن الجمعية العمومية لأطباء أسنان الشرقية تضم نحو 5 آلاف طبيب، وتجري عملية التصويت من خلال 5 استمارات للاقتراع: الأولى لاختيار النقيب الفرعي، والثانية لاختيار أعضاء مجلس نقابة الشرقية الفرعية، والثالثة لاختيار النقيب العام، والرابعة لأعضاء مجلس النقابة العامة، والخامسة للنقابة العامة قطاع شرق الدلتا.

 

وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشهد انتخابات نقابة أطباء الأسنان بالشرقية

 وشهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الانتخابات التي تجريها نقابة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية، لاختيار أعضاء النقابة العامة، والنقابة الفرعية بمحافظة الشرقية، ومنطقة شرق الدلتا أقل من 15 سنة، وأكثر من 15 سنة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، بمقر نقابة المهن الطبية بالزقازيق.

إقبال كثيف على التصويت في انتخابات الشرقية،فيتو1

وتابع الدكتور هشام مسعود إدلاء الأطباء بأصواتهم، ووضع ورقة الاقتراع في الصناديق المخصصة لذلك، مؤكدًا على أهمية الألتزام التام باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من أي أمراض معدية، وذلك في حضور الدكتور خالد عامر مدير عام الأسنان بالمديرية، ونقيب أطباء الأسنان الحالي بالشرقية.

إقبال كثيف على التصويت في انتخابات الشرقية،فيتو11

وأكد "مسعود" أهمية المشاركة في الانتخابات، لكونه واجب وطني، ودورة في إستكمال جميع أركان ومؤسسات الدولة، وما تمثله الحياة النقابية من دور هام في المشاركة في القضايا القومية، والارتقاء بمستوى المهنة الطبية، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضًا متابعة أداء الأطباء لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين، متمنيًا التوفيق والنجاح لمن يستحق من أعضاء المهنة المخلصين، بما يحقق المصلحة العامة لبلدنا الغالية، وللأطباء، والمواطنين بمحافظة الشرقية.

إقبال كثيف على التصويت في انتخابات الشرقية،فيتو2

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان

وفتحت نقابة أطباء الأسنان باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي لعام 2024، على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، تحت إشراف قضائي على مستوى الجمهورية.

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان أن اللجنة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التصويت على الأطباء، وأنه تم تأجيل إجراء التصويت ليتم في شهر أبريل الجاري، تسهيلًا على أطباء الأسنان ودعمًا لمشاركة عدد أكبر من أعضاء الجمعية العمومية بالانتخابات.

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