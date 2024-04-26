الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس جهاز طيبة يشدد على تنفيذ تعليمات التعامل مع الرياح والمطر

مدينة طيبة، فيتو
مدينة طيبة، فيتو

أصدر المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، تعليمات التعامل مع استمرار عدم تحسن الظروف الجوية، وذلك مع احتمالية سقوط أمطار غزيرة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، على اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذ تعليمات الحماية الشخصية،وفقا لتعليمات الأستاذ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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تعليمات التعامل مع نشاط الرياح والمطر

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه من أهم التعليمات، تجنب الخروج إلى المناطق المفتوحة، خصوصا أثناء اشتداد هبوب الرياح وانخفاض مستوى الرؤية وعندما يكون مستوى الغبار العالق في الهواء مرتفعا، والحرص على إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة، وفي حالة الخروج تغطية الأنف والفم بقناع واق أو قطعة قماش مبللة عند الخروج إلى الهواء الطلق وذلك للحد من استنشاق جزيئات الغبار.

وتابع رئيس الجهاز أيضا عند قيادة السيارة أثناء الأجواء المغبرّة احرص على إبقاء النوافذ مغلقة وعلى استخدام تكييف الهواء بدلا من الهواء الخارجي، وتجنب ركن السيارة  بالقرب من بالوعات صرف المطر وأيضا مكان منحدري او مائل، وايضا في حالة استمرار المطر عدم الركن في البدرومات.

وأكد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، على إزاحة كافة قصاري الزرع  من البلكونات، وايضا غلق ورفع كافة المستلزمات التي تحتوي على أشياء معرضة السقوط مثل المرجيحة والبرجولة.

نشاط رياح بمحافظة الأقصر

يشار إلى أنه قد تجمعت السحب في محافظة الأقصر مع نشاط رياح ملحوظ،ورصدت بوابة فيتو بالصور تكاثر السحب ونشاط الرياح على محافظة الأقصر، التي حذرت منها الأرصاد قد تصل إلى أمطار رعدية لدرجة السيول.

وقد وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية  بداية ظهور السحب علي سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومن المتوقع أن تزداد خلال اليوم يصاحبها سقوط الامطار، ويستمر نشاط الرياح علي جنوب البلاد يكون مثير للرمال والأتربة.

فرص أمطار جنوب البلاد

ولفت الأرصاد إلى أن  منخفض السودان  هو السبب الرئيسي للأمطار التي تسقط علي جنوب البلاد في فصل الربيع كما ستشهده بعض المناطق خلال الثلاث الأيام القادمة ؛حيث الفرصة موجودة وقائمة  لسقوط الأمطار على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

منخفض السودان الموسمي

وأشارت هيئة الأرصاد إلى  منخفض السودان ينشأ نتيجة لصعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض، مما يؤدى الى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة وخاصة شرق وجنوب السودان والحبشة.

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