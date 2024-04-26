محافظ أسوان يقدم التعازي لأسرة شخصين لقيا مصرعهما في سقوط سور من أعلى منزل

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خالص التعازى القلبية لأسرة شخصين لقى مصرعهما نتيجة سقوط سور أعلى منزل كائن بمنطقة حى العقاد، فيما وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للشخص الثالث الذى أصيب بنفس الحادث، والذى جاء فى ظل سوء الأحوال الجوية.

رفع حالة الطوارئ

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لكافة الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أى تداعيات لتقلبات الطقس وهبوب العاصفة الترابية التى شهدتها عدد من المناطق مساء اليوم.

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أضاف بأنه بعد هدوء العاصفة تم فتح حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل، وأيضًا ببحيرة ناصر، فى حين مازالت حركة الملاحة الجوية مغلقة نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية.

وكلف اللواء أشرف عطية إدارة مرور بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة، وتوخى الحذر، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبو سمبل السياحى، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

أشار إلى أنه يتم متابعة حالة الطقس لحظة بلحظة عبر إمكانيات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، كما أن هناك تواصلا مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولًا بأول.

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