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ارتفاع طاقة نقل ركاب السكك الحديدية إلى 1.5 مليون راكب

ارتفاع طاقة نقل ركاب
ارتفاع طاقة نقل ركاب السكك الحديدية إلى 1.5 مليون راكب

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن خطط تطوير السكك الحديد وتشغيل العربات والجرارات الجديدة الهدف الرئيسى منها هو زيادة طاقة نقل الركاب. 

وأوضح ان الهيئة شهدت بالفعل ارتفاع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب في اليوم عام 2014 إلى 1.5 مليون راكب منذ بداية عام 2024 مستهدف ان تصل إلى 2 مليون راكب في عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنويًا عام 2014 إلي 13 مليون طن عام 2030 وفي هذا الإطار تم توريد عدد 111 جرار جديد GE  من إجمالي 260 جرار مخطط توريدها وإعادة تأهيل 60 جرار من إجمالي 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها وتم وصول 4 قطارات من إجمالي عقد توريد عدد 7 قطارات من شركة تالجو الإسبانية.

وتم بدء تشغيل القطار الأول يوم 24/ 12/ 2022 وجاري حاليًا التشغيل التجريبي للقطار الثاني بدون ركاب علي خط القاهرة - أسوان تمهيدًا للتشغيل بالركاب وتم توريد 725 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة من شركة جانزمافاج المجرية وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 1265 عربة عادية (تحيا مصر) من إجمالي 1386 عربة وجاري العمل في تطوير العربات المتبقية بـ 121 عربة وتم توريد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي 140 عربة، كما تم توريد 25 عربة غلال من مصنع سيماف من إجمالي 75 عربة جاري تصنيعهم وجاري تصنيع 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة.

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لمهندس كامل الوزير وزير النقل مهندس كامل الوزير وزير النقل كامل الوزير وزير النقل شركة تالجو الأسبانية خطط تطوير السكك الحديد

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