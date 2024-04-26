الجمعة 26 أبريل 2024
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أخبار مصر

اليوم، مد فترة تشغيل المترو ساعة لتشجيع النادي الأهلي

جماهير الأهلي، فيتو
جماهير الأهلي، فيتو

قررت إدارة المترو مد فترة تشغيل مترو الخط الثالث ساعة كاملة بعد منتصف الليل اليوم لخدمة مشجعي فريق النادي الأهلي أمام مازيمبي في البطولة الأفريقية. 

على صعيد آخر تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استاد القاهرة الدولي للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد وزير الشباب والرياضة، جاهزية كافة المنشآت الرياضية المصرية؛ لاستقبال كافة المباريات والفعاليات والأحداث الدولية والقارية، بفضل دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية.

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استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

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