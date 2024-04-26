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رياضة

بطولة شمال أفريقيا، تعادل سلبي بين ناشئي مصر والجزائر في الشوط الأول

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

بطولة شمال أفريقيا، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، أمام نظيره منتخب الجزائر، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب سالم مبروكي بالعاصمة الجزائرية، ضمن الجولة الأخيرة لبطولة شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة حاليًّا في الجزائر بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر صاحبة الضيافة.

 

وخاض منتخب الناشئين المصري مرانا خفيفا أمس الخميس على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الجزائرية، بدأ بتدريبات الجري والإحماء ثم بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد الكاس على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية وكيفية التحرك السليم داخل المستطيل الأخضر بالكرة أو بدونها.

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منتخب مصر يسعى لحصد اللقب

ويسعى منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، لتحقيق الفوز في لقاء اليوم أمام الجزائر، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتوج بلقب البطولة.

ويكفى منتخب مصر التعادل بأي نتيجة من أجل حسم اللقب، في حين لا بديل أمام منتخب الجزائر عن الفوز من أجل التتويج بلقب البطولة.

وفاز مصر في المباراة الماضية على نظيره المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الثالثة

 منتخب مصر يتخطى ليبيا بثنائية

وكان منتخب مصر حقق فوزًا مستحقًّا أمام نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا للناشئين المقامة حاليا بالجزائر.

الفوز على ليبيا كان الأول لمنتخب مصر في بطولة شمال أفريقيا، حيث انتهت مباراته في الجولة الأولى أمام نظيره التونسي بالتعادل بهدف لكل منهما، ليحصد ثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب بالمشاركة مع المنتخب المغربي الذي يحمل نفس الرصيد من النقاط.

منتخب مصر يتعادل مع تونس 1-1 بالجولة الأولى

وفرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نفسه على مواجهة منتخب مصر للناشئين مع نظيره التونسي، فى أولى مباريات الفريق في منافسات بطولة شمال أفريقيا للناشئين من موسم 2007-2008.

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 في رحلتها إلى الجزائر لعضو المجلس إيهاب الكومي.

 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2008

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 كلًّا من: أحمد الكأس مديرًا فنيًّا، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرًا إداريًّا.

فحوصات طبية للاعبي منتخب الناشئين

خضع لاعبو منتخب الناشئين مواليد 2008، لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور عمرو طه، قبل السفر إلى الجزائر للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا مواليد 2007، حيث يشارك المنتخب في بطولة أكبر منه في الفئة العمرية.

وتم عمل كشف طبي شامل وموجات صوتية على القلب ورسم قلب وتحاليل كاملة، بالإضافة إلى عمل أشعة على الصدر للاطمئنان علي الحالة الصحية لجميع اللاعبين قبل السفر.

قياسات عضلية 

وأجرى الجهاز الطبي لـمنتخب الناشئين قياسات على القوة العضلية للاعبين للوقوف علي الحالة البدنية لهم ومعرفة نقاط القوة والضعف لوضع برامج الوقاية من الإصابات الخاصة بكل لاعب.

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