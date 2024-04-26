الجمعة 26 أبريل 2024
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اقتصاد

ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الدرهم الإماراتي
سعر الدرهم الإماراتي

نجح الجنيه في إيقاف حركة سعر الدرهم الإماراتي كما هي دون اي تغيير في البنك المركزي. 

وعلى مدار أسبوع كامل لم يتغير سعر الدرهم الإماراتي في عمليات الشراء والبيع على شاشات البنك المركزي مقابل الجنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.02 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنك المركزي المصري.

 

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

أسعار العملات اليوم، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.83 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.11 جنيه للشراء، و51.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 59.46 جنيه للشراء، و59.65 جنيه للبيع.

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سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.30 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.75 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 155.17 جنيه للشراء، و155.84 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.02 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.87 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 31.10 جنيه للشراء، و31.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 126.85 جنيه للشراء، و127.23 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 124.22 جنيه للشراء، و124.60 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.10 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 67.50 جنيه للشراء، و67.74 جنيه  للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.60 جنيه للشراء، و6.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.02 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع

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