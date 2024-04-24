الخارجية السعودية: دعم الأونروا يخفف من معاناة الفلسطينيين في ظل انتهاكات الاحتلال

قالت وزارة الخارجية السعودية إن دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يخفف من معاناة الفلسطينيين مع استمرار انتهاكات الاحتلال.

من ناحية اخرى قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا إنه بعد 200 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة لحقت أضرار هائلة بالبنية التحتية الحيوية في القطاع وفقد أكثر من مليون شخص منازلهم ونزح 75% من السكان.

وأكدت الوكالة أن "الأمر سيستغرق سنوات لإزالة الحطام" الناتج عن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، وشددت على أن "وقف إطلاق النار هو الأمل الوحيد المتبقي" لإنقاذ سكان القطاع.

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جمع 1.21 مليار دولار للتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة

فيما أطلقت الوكالة الأممية نداء لجمع 1.21 مليار دولار، ما يسمح لها بالتعامل مع الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة والاستجابة للاحتياجات في الضفة الغربية مع تواصل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ويهدف نداء الوكالة الإنسانية إلى الاستجابة للاحتياجات الأشد إلحاحا لما مجموعه 1.7 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وأكثر من 200 ألف لاجئ في الضفة الغربية.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "تظهر ندوب الحرب على نطاق واسع في غزة. وفي الوقت نفسه، يتزايد العنف في الضفة الغربية".

ويضيف: "من الأهمية بمكان دعم الأونروا في تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات التنموية في مجالي الصحة والتعليم. لقد أثبتت الأشهر الماضية أن الأونروا لا يمكن استبدالها وانه لا يوجد بديل عنها".

وتابع لازاريني: "يجب بذل كل الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار طال انتظاره. وحتى ذلك الحين، يجب أن يأتي المزيد من الدعم للأونروا للسماح لنا بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة والمتزايدة".

أهمية الأونروا



وباعتبارها أكبر منظمة إنسانية في قطاع غزة، فإن الأونروا تلعب دورا مهما في عملية الإغاثة هناك، حيث تدير الملاجئ التي تضم أكثر من مليون شخص، وتوزع الغذاء، وتوفر الرعاية الصحية الأولية، وتنسق الخدمات اللوجستية لعمليات إيصال المساعدات الإنسانية.

وتتمثل الأولوية بالنسبة للأونروا في إدخال الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها بما في ذلك الغذاء إلى غزة حيث أصبح السكان يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات والإغاثة.

