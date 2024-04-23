نصائح للحماية من الإصابة بالأمراض في موسم الحج 2024

مع قرب موسم الحج وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من الإصابة بالأمراض خلال أداء مناسك الشعيرة المقدسة.

ونصحت وزارة الصحة ضرورة تلقي تطعيم مرض الإلتهاب السحائي قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام

كما نصحت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بتلقي تطعيم الإنفلونزا وتطعيم فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن التطعيمات تشمل التطعيم ضد الالتهاب السحائي، وفيروس كورونا، وتتوفر جميع التطعيمات بمكاتب الصحة في كافة المحافظات.

نصائح للحماية من الإصابة بالأمراض في موسم الحج

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات الوقائية الواجب على حجاج بيت الله الحرام اتباعها للحفاظ على صحتهم خلال الاستعداد للحج وأثناء أداء المناسك والشعائر الدينية.

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وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة تلقي الحجاج للتطعيمات اللازمة قبل السفر، وتشمل الالتهاب السحائي، وفيروس كورونا، مؤكدًا توافر جميع تلك التطعيمات بمكاتب الصحة في كافة المحافظات.

وأشار «عبدالغفار» إلى ضرورة حفاظ الحجاج على صحتهم من خلال الالتزام بالنظافة العامة وغسيل الأيدي باستمرار باستخدام الماء والصابون أو استخدام الكحول لتعقيم اليدين، والالتزام بارتداء الكمامة في التجمعات والأماكن المزدحمة، وتغطية الأنف والفم بالمناديل في حالة السعال أو العطس.

وتابع «عبدالغفار» أنه ينبغي على الحجاج تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدام الشمسية، والاغتسال باستمرار، وعدم مشاركة المناشف الخاصة، والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين، واستخدام سجادة الصلاة الخاصة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه ينبغي على الحجاج تعريض الملابس وأغطية الفراش، لأشعة الشمس بعد غسلها جيدًا، والحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين.

ولفت «قنديل» إلى أنه عند التحلل من الإحرام ينبغي التأكد من استخدام أدوات نظيفة لقص أو حلق الشعر، منوهًا إلى ضرورة تجنب العناق أو التقبيل عند تحية الآخرين، وكذلك ضرورة الحفاظ على نظافة مكان السكن، والتخلص من مخلفات الطعام بصورة صحيحة.

وأكد ضرورة الإكثار من شرب السوائل، والحرص على التغذية الصحية السليمة من خلال تناول الأغذية الطازجة، والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الطازجة، مشددا على ضرورة الحرص على غسل الخضراوات والفاكهة جيدَا بماء نظيف، وحفظ الأغذية بصورة جيدة وعدم تعرضها للأتربة أو الحشرات.

وأشار «قنديل» إلى أنه ينبغي على الحجيج طلب الرعاية الصحية إذا كان مصابًا بالحمى أو السعال أو ضيق التنفس، وعدم تأخير طلب الاستشارة من البعثة الطبية في حالة الشعور بأي أعراض مرضية، وتناول الأدوية وفقًا لإرشادات الطبيب إذا كان الحاج يعاني من أي أمراض، فضلًا عن ضرورة البقاء بمكان الإقامة في حالة الشعور بأي أعراض مرضية، مؤكدا تواجد فرق البعثة الطبية المصرية للحج، في مقرات إقامة الحجاج المصريين لتقديم الرعاية الطبية للحجاج.