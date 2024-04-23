الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

نصائح للحماية من الإصابة بالأمراض في موسم الحج 2024

موسم الحج 2024،فيتو
موسم الحج 2024،فيتو

مع قرب موسم الحج وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من الإصابة بالأمراض خلال أداء مناسك الشعيرة المقدسة.

 

ونصحت وزارة الصحة ضرورة تلقي تطعيم مرض الإلتهاب السحائي قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام

كما نصحت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بتلقي تطعيم الإنفلونزا وتطعيم فيروس كورونا.

 

 وأشارت إلى أن التطعيمات تشمل التطعيم ضد الالتهاب السحائي، وفيروس كورونا، وتتوفر جميع التطعيمات بمكاتب الصحة في كافة المحافظات.

 

نصائح للحماية من الإصابة بالأمراض في موسم الحج

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات الوقائية الواجب على حجاج بيت الله الحرام اتباعها للحفاظ على صحتهم خلال الاستعداد للحج وأثناء أداء المناسك والشعائر الدينية.

Advertisements

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة تلقي الحجاج للتطعيمات اللازمة قبل السفر، وتشمل الالتهاب السحائي، وفيروس كورونا، مؤكدًا توافر جميع تلك التطعيمات بمكاتب الصحة في كافة المحافظات.

وأشار «عبدالغفار» إلى ضرورة حفاظ الحجاج على صحتهم من خلال الالتزام بالنظافة العامة وغسيل الأيدي باستمرار باستخدام الماء والصابون أو استخدام الكحول لتعقيم اليدين، والالتزام بارتداء الكمامة في التجمعات والأماكن المزدحمة، وتغطية الأنف والفم بالمناديل في حالة السعال أو العطس.

وتابع «عبدالغفار» أنه ينبغي على الحجاج تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدام الشمسية، والاغتسال باستمرار، وعدم مشاركة المناشف الخاصة، والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين، واستخدام سجادة الصلاة الخاصة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه ينبغي على الحجاج تعريض الملابس وأغطية الفراش، لأشعة الشمس بعد غسلها جيدًا، والحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين.

ولفت «قنديل» إلى أنه عند التحلل من الإحرام ينبغي التأكد من استخدام أدوات نظيفة لقص أو حلق الشعر، منوهًا إلى ضرورة تجنب العناق أو التقبيل عند تحية الآخرين، وكذلك ضرورة الحفاظ على نظافة مكان السكن، والتخلص من مخلفات الطعام بصورة صحيحة.

وأكد ضرورة الإكثار من شرب السوائل، والحرص على التغذية الصحية السليمة من خلال تناول الأغذية الطازجة، والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الطازجة، مشددا على ضرورة الحرص على غسل الخضراوات والفاكهة جيدَا بماء نظيف، وحفظ الأغذية بصورة جيدة وعدم تعرضها للأتربة أو الحشرات.

وأشار «قنديل» إلى أنه ينبغي على الحجيج طلب الرعاية الصحية إذا كان مصابًا بالحمى أو السعال أو ضيق التنفس، وعدم تأخير طلب الاستشارة من البعثة الطبية في حالة الشعور بأي أعراض مرضية، وتناول الأدوية وفقًا لإرشادات الطبيب إذا كان الحاج يعاني من أي أمراض، فضلًا عن ضرورة البقاء بمكان الإقامة في حالة الشعور بأي أعراض مرضية، مؤكدا تواجد فرق البعثة الطبية المصرية للحج، في مقرات إقامة الحجاج المصريين لتقديم الرعاية الطبية للحجاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

أصحاب الأمراض المزمنة أداء مناسك الحج الأمراض المزمنة الالتهاب السحائي تطعيم الانفلونزا تطعيم فيروس كورونا الحج مرض الالتهاب السحائي فيروس كورونا وزارة الصحة موسم الحج

مواد متعلقة

قبل شم النسيم، الصحة تحذر من أعراض التسمم الغذائي

وزير الصحة: مصر ثاني أكبر دولة استهلاكا للدواء، ويكشف أسباب زيادة أسعار تذاكر المستشفيات

بالأرقام، نجاح جهود الصحة في توفير الرعايات المركزة بالمستشفيات الحكومية.. انخفاض مدة الانتظار لـ 21 ساعة.. وقريبا تعميم المشروع القومي للرعايات والحضانات بكل المحافظات
ads

الأكثر قراءة

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

بسبب انقطاع الكهرباء، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة بالدوري لمدة نصف ساعة

الأحد 5 مايو والإثنين 6 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيدي العُمال وشم النسيم

الفنانة رحمة رياض تعلن وفاة شقيقتها

انهيار أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 14 شهرًا لقاتل القطط في كوريا الجنوبية

التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لطفل لمدة يوم واحد، تركيا تحتفل بيوم الطفولة

أم أمريكية خسرت حياتها بعد تناول وجبة "سوشي"

دم الخروف، خطة إعادة أول رئيس أمريكي من الموت للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالأسواق

سعر الدولار في السوق السوداء، الأخضر وصل لكام بعد انخفاض السعر بالمركزى

المزيد
ads

انفوجراف

خُطف في لبنان وتفاوضت واشنطن مع طهران لتحريره.. قصة الرهينة الأمريكي صاحب أطول فترة احتجاز حتى الآن (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل سطحت تعني أن الأرض مسطحة؟، محمد سيد طنطاوي يحسم الجدل

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى

المزيد
الجريدة الرسمية