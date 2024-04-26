أصالة تشوق الجمهور لحفلها غدا في أبو ظبي

شوقت الفنانة أصالة الجمهور لحفلها الذي تحييخ غدا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكتبت أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: بكرة موعدنا بأبو ظبي في لقاء فيه شوق كبير لكم وللغنا وحكايانا الصغيرة الحلوة وبدي منكم ياحاضرين بهذه السهرة تغنّوا دور صديقي أحمد سعد وتكونوا أنتوا مطرحه ونعمل ديو سبب فرحتي أنتوا وأنا احفظوها كتير منيح لنتنافس مين الأحلى.

حفل أصالة غدا سيكون في قصر الإمارات بالعاصمة أبو ظبي، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

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وشاركت الفنانة أصالة في موسم دراما رمضان الأخير من خلال غناء تتر مسلسل مليحة.

مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة، أول مسلسل مصري يجسد معاناة الفلسطينيين ويدعم القضية الفلسطينية في ظل الأحداث التي يعيشها أهلنا بغزة.

أحداث مسلسل مليحة

وتدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد انتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم.

أبطال مسلسل مليحة

وشارك في بطولة مسلسل مليحة كل من الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم.

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