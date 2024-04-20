حفل جديد لـ أصالة في أبو ظبي 27 أبريل

تحيي الفنانة أصالة حفلا غنائيا في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر أبريل الجاري.

حفل جديد لــ أصالة

الحفل سيكون يوم 27 أبريل في قصر الإمارات بالعاصمة أبو ظبي، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وشاركت الفنانة أصالة في موسم دراما رمضان الأخير من خلال غناء تتر مسلسل مليحة.

مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة، أول مسلسل مصري يجسد معاناة الفلسطينيين ويدعم القضية الفلسطينية في ظل الأحداث التي يعيشها أهلنا بغزة.

أحداث مسلسل مليحة

وتدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد انتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم.

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أبطال مسلسل مليحة

وشارك في بطولة مسلسل مليحة كل من الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم.