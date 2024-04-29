الإسكان تكشف تفاصيل طرح للوحدات المهنية والتجارية والإدارية في 6 مدن جديدة

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح وحدات تجارية وإدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني بعدد من المدن الجديدة، وذلك فى إطار تلبية احتياجات تنمية وتطوير المدن الجديدة وزيادة معدلات إعمارها وإشغالها من المواطنين.

وبمدينة 6 أكتوبر، تطرح 6 محال تجارية، وصيدليتين بمساحات تتراوح من (26م2: 74م2)، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (42م2: 92م2)، بالأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الأربعاء 8/5/2024، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزاد، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

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وبمدينة الشروق، تطرح 13 محلًا تجاريًا، وصيدلية بمساحات تتراوح من 13م2: 68م2، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة الشروق، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وتطرح بمدينة بدر، 27 محلًا تجاريًا، و3 صيدليات بمساحات تتراوح بين (18م2: 99م2) بالأسواق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، وسيتم عقد جلسة للمزاد العلني يوم الأربعاء 5/6/2024.

كما تطرح بمدينة السادات، 14 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من (20 م2: 97م2)، بالأسواق المختلفة بالمدينة، وكذا طرح 15 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (30م2: 121م2)، بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، على أن تعقد الجلسة الأولى للمزاد لبيع 8 محال و7 وحدات إدارية ومهنية، يوم الأربعاء الموافق 24/4/2024، والجلسة الثانية لبيع 6 محال تجارية، و8 وحدات إدارية ومهنية، وصيدلية، يوم الأحد 9/6/2024.

وبمدينة أسيوط الجديدة، تطرح 12 محلًا تجاريًا، وصيدليتين بمساحات تتراوح من (18م2: 47م2)، و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (33م2: 63م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد الموافق 12/5/2024، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط " عن طرح أعمال صيانة وتأمين مزروعات الجزيرة الوسطى وشبكة الري لطريق الهضبة الرئيسي بطول 8كم بالمدينة، في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالي، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.