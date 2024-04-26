الإسكان: 20 ألف طلب لتقنين أراضى توسعات مدينة الشروق

كشفت وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طلبات تقنين الاراضى التى تلقتها الهيئة فيما يخص قطع اراضى منطقتي " الرابية والسلام" بمدينة الشروق.

وانتهت الهيئة من دراسة 11 ألف طلب من إجمالي 20 طلب تلقتها لتقنين اوضاع الاراضى و4 آلاف طلب متاح التعامل مع أصحابها، و7 آلاف طلب يوجد بها بعض التدخلات خاصة بتسلسل الملكية وبعض العوائق الأخرى، حيث تم التواصل مع أصحاب هذه الطلبات حرصًا من الجهاز على العملاء، بدلًا من إلغاء الطلبات، حيث سيتم الدراسة باستفاضة والتحرى والدقة لصالح العملاء مراعاةً للبعد الاجتماعى.

وأكد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق أنه خلال عام تم الحصول على الموافقات الخارجية من الجهات المختصة لتنفيذ مشروع تمهيد الطرق والمداخل بالرابية، وجارٍ أيضًا تنفيذ خط المرافق الرئيسى للمياه النقية بالتوازى مع طرح مشروع لتنفيذ الطرق والصرف والمياه، ومشروع آخر للطرق بالسلام، وقرب إسناد تلك الأعمال لشركات المقاولات المتخصصة.

وتعهد رئيس الجهاز بأنه خلال الفترة القادمة ستتم مضاعفة الدراسة للطلبات والنشر عبر صفحة الجهاز لمزيد من أسماء أصحاب الطلبات المعتمد التعامل معهم بعد دراستها.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن معدلات تنفيذ شقق سكن لكل المصريين بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة.

وانتهت الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمراني الجديد من تنفيذ ٥٢٥٦ وحدة سكنية جديدة بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالمدينة، ليبلغ عدد الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها في تلك المنطقة ٢٤٤٣٢ وحدة سكنية، وجارٍ تسليمها لحاجزيها.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان خلال متابعة لسير العمل بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدينة أكتوبر الجديدة، ضرورة الجولات الميدانية المتواصلة بالأعمال التي يتم تنفيذها، وكذا تكثيف العمالة والمعدات للانتهاء من التنفيذ في الموعد المقرر، وبالمواصفات والجودة المطلوبة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن مسئولي الجهاز والإدارات المعنية واصلوا الجولات الميدانية والدورية لكافة المشروعات الجارية بالمدينة، للوقوف على أي عقبات تواجه التنفيذ، والتشديد على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الهندسية، وعدم استلام الأعمال من الشركات المنفذة في حال وجود أي عيوب في التشطيبات أو التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي ذات السياق ذاته، أجرى المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، جولة تفقدية بمواقع المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بالمدينة، يرافقه مسئولو الإدارات التنفيذية وجهات الإشراف على التنفيذ، حيث شملت الجولة تفقد مشروعات الإسكان للمرحلة الخامسة بعدد ١٠٦٠٨ وحدات سكنية، حيث تم الانتهاء من ٤٠٠٠ وحدة سكنية منها، وجارٍ تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام للعمارات.

كما تفقد مسئولو الجهاز، مواقع العمل بعمارات المرحلة السادسة، حيث يبلغ عدد الوحدات بها ٥٥ ألف وحدة سكنية.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تطور معدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، 1.364 تريليون جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.

وكشفت عن تطور الاستيعاب السكاني للمدن الجديدة، حيث بلغ حجم السكان فى الفترة من 1978: 2023، 11.3 مليون نسمة، منهم 5 ملايين نسمة خلال 36 عاما حتى عام 2014، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 140 ألف نسمة سنويًا، فى حين استوعبت المدن الجديدة 6.3 مليون نسمة خلال 9 سنوات، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 700 ألف نسمة سنويًا.

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وتم إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية، خلال 36 عاما حتى 2014، على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت تلك المدن 5 ملايين نسمة، وجار تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.

مشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بـ وزارة الإسكان عن بدء تسليم الوحدات السكنية ل ٤٠ عمارة بمشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة للمواطنين الحاجزين بالمرحلة التاسعة جنوب الحى الرابع بالمدينة.

وأشار جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى تسليم الشقق فى الفترة من ٢٠٢٤/٥/٧ حتى ٢٠٢٤/٥/٢٩.