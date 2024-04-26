بيراميدز يفوز على الزمالك برباعية ويتوج بلقب بطولة الجمهورية مواليد 2009

توج فريق نادي بيراميدز مواليد 2009 بلقب بطولة الدوري بعد الفوز الكبير الذي حققه على نظيره نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي الزمالك في ختام منافسات دوري الجمهورية.

سجل رباعية الفريق في المباراة، حمزة جمال، ويونس محمد "هاتريك" 3 أهداف، ليمنح بيراميدز الفوز وصدارة الترتيب ولقب الدوري.

يذكر أن بيراميدز كان حقق الفوز في مباراة الجولة قبل الأخيرة على الأهلي بهدف دون مقابل، قبل أن يفوز على الزمالك في نهاية مباريات الدوري.

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ويقود الفريق المدير الفني توفيق عيد توفيق والمدرب العام إيهاب المصري ومدرب الحراس أحمد محمود، ويشرف على قطاع الناشئين معتصم سالم رئيس القطاع ومساعد المدير الرياضي.

يستعد فريق بيراميدز لمباراته القادمة بعد استمرار تصدره قمة الدوري المصري الممتاز بفوزه الأخير بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره إنبي في السابعة مساء الاثنين، علي استاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 12 هدفا.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

الدوري المصري، خطف فريق بيراميدز فوزا غاليا ومثيرا من نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال لقاء الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة 19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

أحرز ثلاثية بيراميدز إبراهيم عادل ومصطفى فتحي هدفين في الدقائق 45 و55 و74.

وأحرز ثنائية البنك الأهلي كل من سعيدو سيمبوري وكريم بامبو في الدقائق 50 و52.

تم اختيار مصطفى فتحي لاعب فريق نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بنتيجة ٣-٢ في إطار الجولة ١٩ من بطولة الدوري على استاد الدفاع الجوي.

وواصل بيراميدز الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٥ نقطة بعدما حصد ٣ نقاط هامة في مشوار البطولة.

وقدم مصطفى فتحي مباراة غاية في القوة في مواجهة البنك الأهلي وسجل هدفين من ثلاثية بيراميدز ليمنح الفريق ٣ نقاط هامة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ19

1- بيراميدز 35 نقطة

2- إنبي 29 نقطة

3- الاتحاد السكندري 28 نقطة

4- المصري البورسعيدي 28 نقطة

5- طلائع الجيش 27 نقطة

6- زد اف سي 27 نقطة

7- الجونة 25 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

9- مودرن فيوتشر 24 نقطة

10- سموحة 22 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- بلدية المحلة 19 نقطة

14- البنك الأهلي 18 نقطة

15- الإسماعيلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 10 نقاط