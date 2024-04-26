الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تأمين حركة نقل مشجعي مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بمترو الأنفاق

مترو الأنفاق،فيتو
مترو الأنفاق،فيتو

قامت هيئة الأنفاق بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين حركة المترو، لتأمين نقل مشجعي مباراة الأهلى ومازيمبى بالبطولة الإفريقية اليوم. 

وقررت إدارة المترو مد فترة تشغيل مترو الخط الثالث ساعة كاملة بعد منتصف الليل اليوم لخدمة مشجعي فريق النادي الأهلي أمام مازيمبي في البطولة الأفريقية. 

مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

على صعيد آخر تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استاد القاهرة الدولي للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد وزير الشباب والرياضة، جاهزية كافة المنشآت الرياضية المصرية؛ لاستقبال كافة المباريات والفعاليات والأحداث الدولية والقارية، بفضل دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية.

Advertisements

استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، فيتو

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي الدكتور اشرف صب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

أمريكا تزعم عدم وجود أدلة علي ارتكاب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة

القاهرة تفعل ما لا يصدق لوقف إطلاق النار، تطورات مفاوضات مصر وإسرائيل حول غزة

سيد رجب يفاجئ عروسين خلال تكريمه في الإسكندرية

ads

الأكثر قراءة

بفارق يصل لـ 20.5 جنيه في العلبة، ننشر أسعار السجائر في الأسواق

مواعيد وأماكن صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة

سعر جرام الذهب في مصر مساء الجمعة 26 - 4- 2024 (تحديث لحظي)

مواعيد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

بعد منعها من دخول الامتحان، بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن فصل طالبة مريضة بالسرطان

نائب يعلق على ورقة الدكتور غنيم: في منتهى الأهمية وتحتاج إلى حكومة قادرة على التنفيذ

تفاصيل جديدة في تحرير مي فاروق محضر ضد طليقها بتهمة التعدي

مشاهد من حادث انقلاب سيارة بن غفير، والإعلام الإسرائيلي يكشف حالته الصحية (فيديو)

منوعات

المزيد

حكاية أقدم محل لبيع وصناعة الطرابيش في الغورية (فيديو وصور)

مواصفات سيارة السادات المشاركة بأكبر تجمع كرنفالي للسيارات الكلاسيك بوسط البلد (صور)

تعليم الذكاء الاصطناعي كيفية التعرف على الاضطرابات النادرة

محلب وحفيد الملك فاروق وشخصيات عامة، أبرز المشاركين في كرنفال السيارات الكلاسيكية بوسط القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 26-4-2024

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

تصل لـ 20.5 جنيه في العلبة.. فروق بين أسعار السجائر الرسمية والسوق (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الويل ومن هم المطففين، محمد سيد طنطاوي يجيب

رد قوي من مفتي الجمهورية على دعوات عدم جواز تحية العلم والسلام الوطني

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية