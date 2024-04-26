تأمين حركة نقل مشجعي مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بمترو الأنفاق
قامت هيئة الأنفاق بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين حركة المترو، لتأمين نقل مشجعي مباراة الأهلى ومازيمبى بالبطولة الإفريقية اليوم.
وقررت إدارة المترو مد فترة تشغيل مترو الخط الثالث ساعة كاملة بعد منتصف الليل اليوم لخدمة مشجعي فريق النادي الأهلي أمام مازيمبي في البطولة الأفريقية.
مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي
على صعيد آخر تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استاد القاهرة الدولي للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأكد وزير الشباب والرياضة، جاهزية كافة المنشآت الرياضية المصرية؛ لاستقبال كافة المباريات والفعاليات والأحداث الدولية والقارية، بفضل دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية.
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