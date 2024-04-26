الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي, تشكيل التعاون وضمك في مباراة اليوم

التعاون,فيتو
التعاون,فيتو

أعلن البرازيلي شاموسكا مدرب فريق التعاون والروماني كونترا مدرب فريق ضمك تشكيل فريقيهما للمواجهة التي تجمعهما اليوم الجمعة ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل التعاون أمام ضمك

حراسة المرمي: مايلسون.

خط الدفاع:الغامدي  , السلولي , جيروتو , فقيهي. 

خط الوسط: المهديوي  , فلافيو,ادم , باحسين , الكويكبي. 

خط الهجوم: بيدرو. 

تشكيل ضمك أمام التعاون

حراسة المرمي:زغبة  .

خط الدفاع:االزين   , بدران , شافعي  ,هاوساوي. 

خط الوسط: منشي  ,البيشي,تساتسيو ,نكودو ,انتوليتش 

Advertisements

خط الهجوم: الجهنمي

أهلي جدة يخسر أمام الرياض 2-1

تعرض فريق أهلي جدة للخساة أمام مضيفه الرياض بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي الرياض، بيراما توري في الدقيقة 43 من ضربة جزاء، عبدالهادي ردن الحراجين في الدقيقة 84.

بينما سجل فرانك كيسي هدف أهلي جدة في الدقيقة 45+10.

بتلك النتيجة، يرفع فريق الرياض رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر، ويتجمد رصيد أهلي جدة عند النقطة 52 في المركز الثالث.

تشكيل أهلي جدة أمام الرياض

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي – ميريح ديميرال – روجر إيبانيز – عبدلله العمار.

خط الوسط: فرانك كيسي – محمد المجحد – رياض محرز.

خط الهجوم: آلان سانت ماكسيمان – روبيرتو فيرمينو – فراس البريكان.

فوز الفيحاء على الطائي  

الدوري السعودي، حقق فريق الفيحاء الفوز على ضيفه الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل هدف الفيحاء في شباك الطائي اللاعب سلطان مندش في الدقيقة 47، بعد أن انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق الفيحاء رصيده إلي 38 نقطة في المركز التاسع، ويتجمد رصيد الطائي عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شاموسكا لتعاون ضمك الهلال الفتح

مواد متعلقة

الدوري السعودي، تشكيل الهلال لمباراة الفتح

تقرير: محمد صلاح مطالب بحسم موقفه من الدوري السعودي

ads

الأكثر قراءة

بفارق يصل لـ 20.5 جنيه في العلبة، ننشر أسعار السجائر في الأسواق

مواعيد وأماكن صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة

تفاصيل جديدة في تحرير مي فاروق محضر ضد طليقها بتهمة التعدي

النداء الأخير، الدكتور محمد غنيم يطرح خارطة طريق لـ "الجمهورية الجديدة"

بعد منعها من دخول الامتحان، بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن فصل طالبة مريضة بالسرطان

بعد تحرير محضر ضد طليقها بتهمة التعدي، من هي المطربة مي فاروق (صور)

مع تصاعد حملة خليه يعفن، تخفيضات تصل لـ 40% على أسعار الأسماك بالأسواق

بفارق 20 جنيها في سعر البوكس و10 جنيهات لميريت، ننشر أسعار السجائر الرسمية والسوقية

منوعات

المزيد

حكاية أقدم محل لبيع وصناعة الطرابيش في الغورية (فيديو وصور)

مواصفات سيارة السادات المشاركة بأكبر تجمع كرنفالي للسيارات الكلاسيك بوسط البلد (صور)

تعليم الذكاء الاصطناعي كيفية التعرف على الاضطرابات النادرة

محلب وحفيد الملك فاروق وشخصيات عامة، أبرز المشاركين في كرنفال السيارات الكلاسيكية بوسط القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 26-4-2024

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

أكثر 10 فرق أوروبية تسجيلًا للأهداف بعد الدقيقة 90 هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

رد قوي من مفتي الجمهورية على دعوات عدم جواز تحية العلم والسلام الوطني

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحر الشديد في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

المزيد
الجريدة الرسمية