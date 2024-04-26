الدوري السعودي, تشكيل التعاون وضمك في مباراة اليوم

أعلن البرازيلي شاموسكا مدرب فريق التعاون والروماني كونترا مدرب فريق ضمك تشكيل فريقيهما للمواجهة التي تجمعهما اليوم الجمعة ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل التعاون أمام ضمك

حراسة المرمي: مايلسون.

خط الدفاع:الغامدي , السلولي , جيروتو , فقيهي.

خط الوسط: المهديوي , فلافيو,ادم , باحسين , الكويكبي.

خط الهجوم: بيدرو.

تشكيل ضمك أمام التعاون

حراسة المرمي:زغبة .

خط الدفاع:االزين , بدران , شافعي ,هاوساوي.

خط الوسط: منشي ,البيشي,تساتسيو ,نكودو ,انتوليتش

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خط الهجوم: الجهنمي

أهلي جدة يخسر أمام الرياض 2-1

تعرض فريق أهلي جدة للخساة أمام مضيفه الرياض بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي الرياض، بيراما توري في الدقيقة 43 من ضربة جزاء، عبدالهادي ردن الحراجين في الدقيقة 84.

بينما سجل فرانك كيسي هدف أهلي جدة في الدقيقة 45+10.

بتلك النتيجة، يرفع فريق الرياض رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع عشر، ويتجمد رصيد أهلي جدة عند النقطة 52 في المركز الثالث.

تشكيل أهلي جدة أمام الرياض

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي – ميريح ديميرال – روجر إيبانيز – عبدلله العمار.

خط الوسط: فرانك كيسي – محمد المجحد – رياض محرز.

خط الهجوم: آلان سانت ماكسيمان – روبيرتو فيرمينو – فراس البريكان.

فوز الفيحاء على الطائي

الدوري السعودي، حقق فريق الفيحاء الفوز على ضيفه الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل هدف الفيحاء في شباك الطائي اللاعب سلطان مندش في الدقيقة 47، بعد أن انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق الفيحاء رصيده إلي 38 نقطة في المركز التاسع، ويتجمد رصيد الطائي عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.