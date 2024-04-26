تقرير: محمد صلاح مطالب بحسم موقفه من الدوري السعودي

محمد صلاح ، ذكرت شبكة سكاي سبورتس، أن استراتيجية الدوري السعودي الموسم المقبل تغيرت بشأن التعاقد مع اللاعبين وذلك في إشارة إلى مفاوضات محمد صلاح مع بعض الأندية السعودية.

وأشارت سكاي سبورتس فى تقريرها اليوم، إلى أن الصيف المقبل سيتم التركيز على التعاقد مع لاعبين أصغر سنا، بعد إنفاق 784 مليون جنيه إسترليني على النجوم العام الماضي.

وأوضحت أن فرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في اللعب بالدوري السعودي ستتضاءل إذا طالت المدة ولم ينتقل في الوقت المناسب.

Advertisements

وأضاف تقرير سكاي، أن الدوري السعودي لم يعد ينظر للاعبين الذين قاربوا على الاعتزال، كما سيكون هناك المزيد من الصفقات الداخلية بين الأندية السعودية.

وأجرى الاتحاد السعودي تعديلا بتقليص عدد اللاعبين في قائمة الفريق إلى 25 لاعبا بدلا من 30، مع مراعاة أحقية كل نادي في تسجيل 10 لاعبين غير سعوديين، من ضمنهم لاعبين من مواليد 2003، بهدف الاستثمار في المواهب.

أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح

ووجه جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، نقدا لاذعًا للنجم المصري محمد صلاح، بعد خسارة الريدز أمام إيفرتون، والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح أساسيا في هزيمة ليفربول أمام إيفرتون، وسط أداء سيئ من لاعبي الفريق، وعلى رأسهم النجم المصري.

وعلق جيمي كاراجر، أسطورة فريق ليفربول، عبر شبكة قنوات "سكاي سبورتس" على أداء محمد صلاح الباهت أمام إيفرتون قائلا: "صلاح أحد أساطير ليفربول، ولكن ما شاهدناه هذا الموسم كان شبح محمد صلاح".

وتوج ليفربول بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في وقت سابق من الموسم، وأصبح الدوري الإنجليزي آخر مسابقة يمكن للفريق المنافسة على لقبها هذا الموسم بعد أن ودع منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

ورغم أن ليفربول استعرض قدرات جيدة في تحقيق العودة عدة مرات هذا الموسم، حافظ إيفرتون على تقدمه في مباراة اليوم حتى النهاية ليتلقى يورغن كلوب مدرب ليفربول أول هزيمة له على ملعب جوديسون بارك، وذلك في آخر موسم له مع ليفربول.

وفي حال فوز رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا، فسيتراجع ليفربول إلى المركز الثالث بعدما مُني بخسارته الثالثة في آخر خمس مباريات في مختلف المسابقات.

وكان ليفربول يمني النفس بالإبقاء على آماله بالتتويج بعد خروجه المخيب من ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) التي كان مرشحا بقوة للظفر بلقبها، إضافة إلى خروجه من ربع نهائي كأس إنجلترا.