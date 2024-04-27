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سياسة

طلبا إحاطة بشأن انقطاع الكهرباء، ومطالبات باستثناء فترة الامتحانات

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تقدم محمد الجبلاوى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلبي إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجهين إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

انقطاع التيار الكهربائي

وأضاف الجبلاوي خلال طلب الإحاطة الأول أن المواطنين يتضررون من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي أصبح شيئا أساسيا له يوميا وخاصة بعد انتهاء شهر رمضان، موضحا أن شهر الصيف بدأ وهو مرتبط بارتفاع درجات الحرارة وخاصة محافظات الصعيد.

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وأشار في طلب الإحاطة المقدم إلى أن انقطاع التيار الكهربائي يوميا يمتد لأكثر من ساعتين حيث يتم التحميل على القرى أكثر، موضحا أن انقطاع التيار الكهربائي قد يمتد إلى ثلاث ساعات ولا يجد المواطنون ملجأ إلا شراء مولدات الكهرباء والتي تعمل بالسولار  لتوليد الكهرباء، خاصة المخابز لمواجهة انقطاع الخدمة.

استخدام الكشافات 

وتابع الجبلاوي، أن بعض المواطنين يقومون بشراء الكشافات وشحنها لاستخدامها وقت انقطاع خدمة التيار الكهربائي حتى تتمكن من ممارسة أعمالهم اليومية بجانب قيام الطلاب بمذاكرة ومراجعة دروسهم  وخاصة أن الامتحانات قد اقترب موعدها.

وتساءل محمد الجبلاوي كيف تكون حياة المواطنين في عام ٢٠٢٤، وكيف ترى وزارة الكهرباء أن حل مشكلة الطاقة الكهربائية في تخفيف الأحمال وما المستهدف من هذا التخفيف؟

وأنهي محمد الجبلاوى عضو لجنة الطاقة والبيئة طلب الإحاطة الأول بسؤال موجه إلي وزارة الكهرباء عن خطة الوزارة لحل أزمة انقطاع الكهرباء وهل يوجد موعد محدد لانتهاء الأزمة التي أصبحت مستمرة، طالبا بتحويل طلب الاحاطة إلي اللجنة المختصة أو الجلسة العامة.

امتحانات الثانوية العامة

كما تقدم بطلب إحاطة آخر في هذا الشأن حول عدم اتخاذ قرار واضح في إلغاء تخفيف الأحمال الكهربائية أثناء امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية وعدم التنسيق مع وزارة التعليم لإعلان بيان مشترك في الموضوع الذي يمس كل البيوت المصرية، مطالبا بتحويل الطلب للجنة المختصة بوجود مسئول الوزارتين.

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