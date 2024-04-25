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سياسة

موعد انتهاء البرلمان من مناقشة وإقرار الموازنة العامة الجديدة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

بدأت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وذلك بعدما أرسلتها الحكومة للمجلس الذي أحالها بدوره للجنة الخطة والموازنة. 

 

ومن المقرر أن يتم الموافقة عليها قبل 30 يونيو المقبل، ليبدأ العمل بها 1 يوليو المقبل.

 

ضوابط وموعد مناقشة الموازنة العامة للدولة

وينص الدستور وفقًا للمادة رقم 124، على أن آخر موعد دستوري يجوز فيه للحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب، هو نهاية شهر مارس الحالي، حيث يلزمها نص الدستور بتقديم مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.

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كما ألزمت المادة 115 من الدستور بعدم فض دور الانعقاد قبل مناقشة مشروع الموازنة العامة. 

 

وتنص المادة 115 على:

دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

تنص مادة 124 على أن:


تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.


مشروع الموازنة العامة للدولة 

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.

 

وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

وتجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

 

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