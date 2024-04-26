مايا مرسي تشيد بالمسلسل الإذاعي "يوميات صفصف" لصفاء أبو السعود

أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بحلقات برنامج "يوميات صفصف" الذي تقدمه الفنانة صفاء أبو السعود والفنان أحمد صيام، وتم عرضه ضمن خطة المسلسلات الإذاعية في شهر رمضان 2024 عبر العديد من المنصات الرقمية المتنوعة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها باهتمام المسلسل بتناول عدد من قضايا المرأة ضمن حلقاته مثل ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، ودور المرأة المعيلة، وقضية الغارمات، ودور المرأة فى تربية النشئ من ذوي الإعاقة وغيرها من القضايا، مما يساهم في رفع الوعي بقضايا المرأة.

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وأكدت رئيسة المجلس سعادتها باستعادة المسلسلات الإذاعية لرونقها واصبح لها جمهور خاص يتابعها بعد تراجعها لسنوات طويلة، متمنية المزيد من الأعمال الإذاعية الهادفة التي تتناول قضايا المرأة.

تجدر الإشارة الى أن مسلسل "يوميات صفصف" من بطولة الفنانة "صفاء أبو السعود" والفنان "أحمد صيام " ومشاركة حلمي فودة ومصطفى درويش ونجاح حسن وعبير مكاوي وأمير عجمي والمسلسل من تأليف أحمد القصبي وإخراج تامر شحاتة، وهو عبارة عن حلقات متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية في المجتمع فيما يعرض يوميًا الساعة الرابعة عصرًا على العديد من المنصات الرقمية منها "فيسبوك، يوتيوب، أنغامي، ساوند كلاود، آب ستور".

الفنانة صفاء ابو السعود، فيتو

أغنية العيد فرحة

واحتلت الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبو السعود الفترة الماضية مؤشرات بحث جوجل عربيا ومختلف تريندات السوشيال ميديا عقب أن قدمت نسخة معاصرة وجديدة من أغنياتها الكلاسيكية الشهيرة “أهلا بالعيد” بالتزامن مع قدم عيد الفطر المبارك.

وظهرت أبو السعود بذات الروح المفعمة بالحيوية والنشاط، كما قامت بتسجيل الأغنية بصوتها الحالي ولم تكتف بإطلاق كليب جديد فحسب.

وكانت وما زالت أغنية “أهلا بالعيد” للفنانة صفاء أبو السعود، أبرز الأغنيات البارزة فى الأعياد والمناسبات العامة، نسبةً لكلماتها المفعمة بالسعادة والفرح، والمناسبة لكل الأعمال.. وهى الكلمات التي جاءت بتوقيع عبد الوهاب محمد وبألحان الموسيقار القدير جمال سلامة.

وتحدثت صفاء أبو السعود فى تصريحات سابقة لـ “فيتو” عن كواليس أغنيتها الخالدة “أهلا بالعيد” التي أصبحت إحدى العلامات البارزة في المجال الموسيقي الخاص بالطفل.

وقالت صفاء أبو السعود: فى البداية أصابتني الرهبة عندما أخبرني الشاعر عبد الوهاب محمد والموسيقار جمال سلامة بأنني الصوت الذي يصلح لتقديم أغنية أهلا بالعيد، لكننى وافقت وسجلت الأغنية في نفس اليوم التى اسمعونى كلماتها.. وعلمت أنها كانت للراحلة العظيمة شادية لكن كان للقدر رأي آخر.